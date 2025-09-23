VaiOnline
24 settembre 2025 alle 00:37

Tutti in campo per il turno infrasettimanale 

Non c’è tempo per rifiatare: la Promozione torna in campo oggi con la terza giornata del girone d’andata. Nel gruppo A riflettori puntati sulla sfida delle 16 tra la matricola Cannonau Jerzu e il Guspini, entrambe a punteggio pieno. «Abbiamo iniziato davvero bene», commenta Andrea Piccarreta, tecnico degli ogliastrini, «ma affrontiamo un avversario forte, con esperienza nella categoria. Sarà una gara difficile, cercheremo di fare del nostro meglio».

In testa alla classifica anche Castiadas e Terralba. I biancoverdi guidati da Bebo Antinori saranno impegnati alle 16 sul difficile campo del Tonara. Alla stessa ora il Terralba farà visita al Samugheo, reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Atletico Cagliari. Sfida interessante anche quella tra il Pirri di Davide Meloni e la Tharros (ore 16). Le due squadre hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate. Al “Virgilio Porcu” il Cus Cagliari – ancora a caccia della prima vittoria – affronta in trasferta il Selargius (ore 16). «Sarà una gara ostica», ammette Andrea Vargiu, direttore sportivo dei cussini, «la partenza non è stata brillante, ma sono convinto che la squadra dimostrerà il proprio valore».

Al Comunale “Su Suergiu” di Capoterra, sempre alle 16, Vecchio Borgo Sant’Elia e Baunese si sfideranno in un match tutto da seguire. Alla stessa ora in programma anche Freccia Parte Montis-Uta. Nel tardo pomeriggio, alle 18, la Villacidrese ospita l’Atletico Cagliari, mentre alle 18,30 andrà in scena Arborea-Ovodda.

Passando al girone B, si parte alle 17 con la partita di cartello Luogosanto-Usinese: le due formazioni, tra le favorite per il salto di categoria, hanno vinto entrambe le prime due gare e promettono spettacolo. Mezz'ora più tardi (17) va in scena Castelsardo-Atletico Bono. Alle 17,30 l’Arzachena – anch’essa a punteggio pieno – allo stadio Biagio Pirina riceve il Li Punti, ancora fermo a zero punti. I sassaresi sembrano non aver ancora assorbito la retrocessione dall’Eccellenza. Alla stessa ora si giocano anche Campanedda-Ghilarza e Coghinas-Stintino. Alle 18 in campo Bosa e Thiesi. Chiudono la giornata le partite serali delle 19: Bonorva-San Giorgio Perfugas e Ozierese-Tuttavista. Il Bonorva ha vinto entrambe le prime due partite, ma contro il San Giorgio Perfugas non sarà una passeggiata. Ozierese e Tuttavista sono alla ricerca del primo successo stagionale. Infine è stata posticipata a domani alle 16 (sul campo di Thiesi) la gara tra Macomerese e Alghero.

