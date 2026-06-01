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Abbasanta.
02 giugno 2026 alle 00:45

Tutti in campo nel ricordo dell’amato Efisio Licheri 

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Ha preso il via ieri, al campo sportivo comunale, la terza edizione del Memorial Efisio Licheri, appuntamento dedicato alla memoria dell’ex presidente del gruppo sportivo Abbasanta Calcio.

Figura amatissima, Licheri è ricordato non solo per il suo impegno sportivo, ma anche per la capacità imprenditoriale che ha portato la Licheri Trasporti a diventare un’azienda leader. La manifestazione, articolata in due giornate, ha visto scendere in campo Primi Calci e Piccoli Amici, seguiti da un partecipato torneo di calcio tennis. Oggi spazio alle categorie Pulcini ed Esordienti, protagoniste della mattinata. Dopo la pausa pranzo, il Memorial le finali e le premiazioni. ( s. c. )

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