Tutti in campo nel ricordo dell’amato Efisio Licheri 

Ha preso il via ieri, al campo sportivo comunale, la terza edizione del Memorial Efisio Licheri, appuntamento dedicato alla memoria dell’ex presidente del gruppo sportivo Abbasanta Calcio.

Figura amatissima, Licheri è ricordato non solo per il suo impegno sportivo, ma anche per la capacità imprenditoriale che ha portato la Licheri Trasporti a diventare un’azienda leader. La manifestazione, articolata in due giornate, ha visto scendere in campo Primi Calci e Piccoli Amici, seguiti da un partecipato torneo di calcio tennis. Oggi spazio alle categorie Pulcini ed Esordienti, protagoniste della mattinata. Dopo la pausa pranzo, il Memorial le finali e le premiazioni. ( s. c. )

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