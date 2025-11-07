VaiOnline
Promozione.
08 novembre 2025 alle 00:28

Tutti in campo: la regina Guspini riceve la Baunese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel girone A di Promozione si gioca la decima giornata di andata, con fischio d’inizio alle ore 15 su quasi tutti i campi. La capolista Guspini riceve la Baunese: i biancorossi, reduci dal pareggio esterno contro il Samugheo, vogliono tornare subito al successo per consolidare il primato e tenere dietro Castiadas e Terralba, che inseguono a un solo punto. Gli ogliastrini, invece, finora non hanno brillato lontano da casa: nelle ultime tre trasferte hanno rimediato altrettante sconfitte, subendo complessivamente quindici reti.

All’“Annunziata” di Castiadas arriva l’insidioso Vecchio Borgo Sant’Elia. La formazione di Bebo Antinori, ancora imbattuta come il Terralba, cercherà di sfruttare il fattore campo per restare nelle prime posizioni. La matricola cagliaritana, guidata dall’esperto Miro Murgia, continua a stupire per compattezza e qualità, avendo sempre tenuto testa agli avversari affrontati finora.

La Villacidrese

Trasferta insidiosa anche per il Terralba, impegnato sul campo dell’Ovodda. Il tecnico Daniele Porcu, protagonista di un avvio brillante, dovrà mantenere alta la concentrazione del gruppo per proseguire il momento positivo.

In netta ripresa la Villacidrese, attesa alle 15.30 a Jerzu, contro un’altra matricola insidiosa. La squadra del Medio Campidano, tra le principali candidate al salto di categoria, con due vittorie consecutive è risalita fino al quarto posto, a quattro lunghezze dalla vetta. Lo Jerzu di Andrea Piccarreta, invece, deve riscattare le due sconfitte casalinghe più recenti. Alla stessa ora (15.30) si gioca anche Arborea–Tonara, gara equilibrata ma con i gialloblù leggermente favoriti.

Il Pirri di Davide Meloni fa visita alla Freccia Parte Montis di Mogoro, fanalino di coda insieme all’Atletico Cagliari, atteso dalla difficile trasferta di Uta. Al comunale “Bellavista” di Sinnai, il Selargius di Federico Cocco ospita la rivelazione Samugheo. Chiude il programma, alle 18, Cus Cagliari–Tharros, con i padroni di casa ancora alla ricerca della giusta continuità di rendimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 