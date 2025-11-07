Tutti in campo: la regina Guspini riceve la Baunese 

Nel girone A di Promozione si gioca la decima giornata di andata, con fischio d’inizio alle ore 15 su quasi tutti i campi. La capolista Guspini riceve la Baunese: i biancorossi, reduci dal pareggio esterno contro il Samugheo, vogliono tornare subito al successo per consolidare il primato e tenere dietro Castiadas e Terralba, che inseguono a un solo punto. Gli ogliastrini, invece, finora non hanno brillato lontano da casa: nelle ultime tre trasferte hanno rimediato altrettante sconfitte, subendo complessivamente quindici reti.

All’“Annunziata” di Castiadas arriva l’insidioso Vecchio Borgo Sant’Elia. La formazione di Bebo Antinori, ancora imbattuta come il Terralba, cercherà di sfruttare il fattore campo per restare nelle prime posizioni. La matricola cagliaritana, guidata dall’esperto Miro Murgia, continua a stupire per compattezza e qualità, avendo sempre tenuto testa agli avversari affrontati finora.

Trasferta insidiosa anche per il Terralba, impegnato sul campo dell’Ovodda. Il tecnico Daniele Porcu, protagonista di un avvio brillante, dovrà mantenere alta la concentrazione del gruppo per proseguire il momento positivo.

In netta ripresa la Villacidrese, attesa alle 15.30 a Jerzu, contro un’altra matricola insidiosa. La squadra del Medio Campidano, tra le principali candidate al salto di categoria, con due vittorie consecutive è risalita fino al quarto posto, a quattro lunghezze dalla vetta. Lo Jerzu di Andrea Piccarreta, invece, deve riscattare le due sconfitte casalinghe più recenti. Alla stessa ora (15.30) si gioca anche Arborea–Tonara, gara equilibrata ma con i gialloblù leggermente favoriti.

Il Pirri di Davide Meloni fa visita alla Freccia Parte Montis di Mogoro, fanalino di coda insieme all’Atletico Cagliari, atteso dalla difficile trasferta di Uta. Al comunale “Bellavista” di Sinnai, il Selargius di Federico Cocco ospita la rivelazione Samugheo. Chiude il programma, alle 18, Cus Cagliari–Tharros, con i padroni di casa ancora alla ricerca della giusta continuità di rendimento.

