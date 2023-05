Tutti in bicicletta per ricordare la maestra 

Tutti in bici domenica per ricordare con un percorso di 5 chilometri e mezzo Valeria Erdas, una persona davvero speciale. Masese d'adozione, per tutti maestra Valeria , ha insegnato per oltre un decennio nella Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Monsignor Saba. Le avevano assegnato Attività motoria e Matematica che, sedentaria e amante della letteratura non le erano congeniali. Ma sempre positiva, credendo nella sostenibilità, ne aveva fatto un punto di forza ideando la manifestazione “Biciclettata per Elmas” che si svolse dal 2005 al 2011 e che ogni anno oltre ai suoi adorati alunni, coinvolgeva sempre più partecipanti.

Lo scorso anno una malattia se l'è portata via a soli 60 anni. La famiglia ha deciso di riportare a Elmas la sua manifestazione con la disponibilità del Comune. La dirigente scolastica Rossana Montisci che ha conosciuto la maestra attraverso i bei ricordi di chi l'aveva incontrata, ha aderito all'iniziativa con il progetto per gli studenti: “Quella della bicicletta è l'unica catena che ti rende libero”. I ragazzi hanno sviluppato elaborati liberi di sceglierne la forma e i materiali utilizzati. Non una competizione però: nel rispetto dell'idea di Valeria che i bambini sono tutti uguali, verranno tutti premiati a fine giornata con un rinfresco.

L'appuntamento è alle 9.30 davanti al Municipio.

