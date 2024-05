Tutti in bicicletta per l’amico scomparso 

Assemini spaccata in due ieri mattina. Da una parte, a Santa Lucia, i funerali di Giovanni Mostallino, venuto a mancare il 2 maggio a seguito di un tragico incidente in sella alla sua bicicletta scontratasi con un pullman. Dall’altra il secondo memorial organizzato dagli amici di Gemiliano Montis a due anni dalla sua scomparsa, quando anche lui morì, travolto da un tir mentre percorreva sulla bici la Statale 130. La stessa due ruote che la madre Fiorella Usai ha utilizzato ieri e con la quale, insieme al corteo di ciclisti partito da Assemini, è giunta nella chiesetta romanica di San Gemiliano a Sestu.

Circa 200 le persone che hanno partecipato alla giornata in ricordo di Montis, riunte per la passeggiata, un pranzo e per vedere insieme la partita di calcio del Cagliari, una delle passioni del ciclista scomparso. Tanta la commozione. (sa. sa.)

