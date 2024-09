Tutti in bicicletta nel Sinis 

Famiglie, bambini, adulti, sportivi e non: in quasi duecento hanno voluto partecipare a quello che per Cabras è diventato un appuntamento immancabile. Domenica si è svolta la Ciclopedalata del Sinis. L’evento, tradizionalmente fissato per il primo maggio, era stato rinviato a settembre a causa delle condizioni climatiche non ottimali. «Concludiamo il nostro calendario degli eventi con una giornata di bellezza naturalistica senza paragoni – ha detto l’assessore alla Cultura Carlo Trincas - Dopo un’estate scandita da spettacoli, festival, musica, momenti culturali e giornate dedicate allo sport che è iniziata a giugno, tra rassegne, format e concorsi, suddivisi in 64 serate, per un totale di 73 eventi». Il sindaco Andrea Abis ha colto l’occasione per fare il punto sulla realizzazione della pista ciclabile da Cabras a Torregrande e San Giovanni di Sinis, progetto importante che la Giunta regionale aveva prima approvato e poi bocciato per questioni ambientali, riprendendosi le risorse: 2 milioni e 400 mila euro: «Siamo fiduciosi - dice Abis - stiamo lavorando con l’assessorato dei Lavori pubblici della Regione. A giorni si terrà una nuova conferenza di servizi. Speriamo di recuperare i fondi per realizzare la pista. Siamo molto determinati a raggiungere questo obiettivo». ( s. p. )

