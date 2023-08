Tutti in bici, purché sia colorata 

Adesso è ufficiale: la Quartu Fancy Women Bike Rider, torna in città per colorare e animare le strade del centro e celebrare le donne. L’appuntamento è per il 17 settembre. Unico requisito: indossare abbigliamento fantasioso, colorato, favoloso, al grido di “Lasciatevi coinvolgere dalla vostra unicità, distinguetevi e lasciate che i vostri veri colori risplendano”.

La pedalata partirà dalle 16,30 da piazza Azuni. Basterà decorare la propria bicicletta, mettersi in posa per le telecamere e scattarsi dei favolosi selfie lungo il percorso. Senza dimenticarsi di salutare e sorridere agli altri partecipanti. Non è richiesta alcuna registrazione. Basta presentarsi e pedalare e portare con sé mamme, zie e sorelle per un pomeriggio magico. Si tratta solo di stare insieme e di celebrare la femminilità.

Gli uomini saranno i benvenuti, purché pedalino accanto alle donne e rigorosamente non davanti a loro. Pedalando tutti insieme. Anche i bambini sono invitati, purché sappiano andare in bicicletta con sicurezza. L’iniziativa si svolge in occasione dello SportCity Day 2023, in contemporanea con altre 128 città italiane organizzato nella tappa quartese dall’associazione turistica di Quartu. «Celebreremo insieme una giornata di Sport, benessere, qualità della vita e la felicità di cittadini e città, anche in chiave turistica», ha detto il presidente Roberto Matta, «numerose le attività sportive gratuite che verranno organizzate in città, per promuovere l'attività fisica ed un corretto stile di vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA