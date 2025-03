Tutti in bici, non solo in città 

La fase progettuale è superata, adesso si pedala - è il caso di dirlo - verso il traguardo. Per gli amanti del turismo su due ruote le buone notizie arrivano da più fronti: sono ai nastri di partenza i lavori di realizzazione di una parte del tratto numero 15 della Ciclovia della Sardegna, quello destinato a congiungere Oristano e Bosa passando per Cabras e Tharros. E nel frattempo, prendono forma anche i nuovi percorsi attorno alla città.

Oristano-Bosa

Dopo il via libera della Regione alla fase esecutiva, inizia quella di esproprio dei terreni su cui si snoderanno i primi ventisei chilometri del tracciato denominato “Acqua, storia e archeologia”, uno dei quattro che interessano il territorio oristanese.

Una lunga passeggiata che, partendo dalla stazione ferroviaria cittadina, si dirigerà verso Cabras attraverso viale Repubblica e il ponte di Brabau. Tra parti asfaltate e altre sterrate, si punterà poi verso San Giovanni di Sinis costeggiando il rio Tanui e la laguna. I lavori sono stati affidati all’impresa Ser.Lu dall’Arst che, nel 2017, di concerto con il Centro universitario di ricerche economiche, aveva avviato lo studio per l’istituzione della Ciclovia della Sardegna: oltre mille chilometri da percorrere in bici, per un importo iniziale stimato di 28milioni di euro.

In città

Sulla mobilità lenta ha scommesso parecchio anche l’Amministrazione civica che si prepara a raccogliere i primi frutti degli interventi avviati.

Manca ancora qualche piazzola per la sosta, ma è praticamente completato il percorso inserito nel progetto del Parco lineare che parte da Silì e guarda alla zona industriale attraverso un intervento di riqualificazione di un’ampia fascia periferica. Favorire la mobilità lenta era anche l’obiettivo dei lavori appena conclusi in via Vandalino Casu e sino a Silì: il cordolo dissuasore è stato sostituito da un’aiuola lineare, sono stati ampliati i marciapiedi per una maggiore sicurezza dei pedoni ed è stato messo a dimora un sistema di alberature per migliorare il comfort climatico.

Nelle frazioni

È in fase avanzata anche la realizzazione dell’asse ciclopedonale Oristano-Silì-Massama-Nuraxinieddu-Donigala ma restano da risolvere due intoppi: uno legato ad una condotta sull’argine del fiume che deve essere rimossa dal Consorzio di bonifica (lavori già appaltati ma di operai neppure l’ombra), il secondo in capo al Comune, beneficiario di un finanziamento per la realizzazione del bitume nello sterrato che dalla Provinciale, all’altezza di Silì, arriva a Massama (anche in questo caso appalto affidato ma cantiere fermo al palo).

Torregrande

Dalla parte opposta del lungomare (dove sono in corso i lavori di riqualificazione) contiuano gli interventi per la costruzione della pista ciclabile (appalto da un milione 800mila euro) destinata a snodarsi da Villa Baldino fino a poco prima del porticciolo turistico.

«Il tracciato è già ben visibile - ha sottolineato giorni fa l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Simone Prevete - si sta ultimando il basamento sul quale si poserà la pavimentazione».

