Tutti in barca per raccogliere fondi e aiuti per i gatti 

Tutti in barca per aiutare gli amici felini meno fortunati. Per la prima volta gli Armatori vele d’altura Sardegna (Avas) ha deciso di sostenere un’associazione che si occupa di gatti randagi. Domani il Golfo degli Angeli sarà teatro di una veleggiata per raccogliere fondi in favore di Fierogatto Odv. Ci si potrà iscrivere come armatore, membro dell'equipaggio o passeggero salendo a bordo delle barche in gara.

Le iscrizioni sono aperte anche oggi dalle 16 alle 19 all'Orange Padel Club alla Calata dei Mercedari o alla Marina del Sole a Su Siccu. Una volta attraccati, si potrà assistere alla premiazione della gara alle 19 e alle 20 partecipare al rinfresco. L'intero ricavato sarà devoluto per acquistare una casetta in legno. Fierogatto è un’associazione di Elmas che si occupa di randagi. Sono otto soci fondatori che si avvalgono di una rete di volontari per ospitare e curare gatti convalescenti o cuccioli non ancora svezzati. «In questo momento ci occupiamo di circa 40 gatti», spiega la presidente, Simona Contu. «Abbiamo un giardino felino a Giliacquas e una sala messa a disposizione dal comune di Elmas in cui ricoveriamo i gatti. Questa iniziativa ci aiuterà perché sosteniamo noi le spese veterinarie e per il cibo dei mici».

