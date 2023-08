Tutti in acqua, incuranti del divieto 

Presa d’assalto quasi come tutti gli altri giorni di agosto in barba al divieto di balneazione imposto con un'ordinanza sindacale a causa di una concentrazione di enterococchi intestinali, triplicata rispetto ai valori limite. Scattato nel tardo pomeriggio di martedì, a poco è servito il cartello di divieto affisso (solo) all’ingresso della spiaggia: ieri, il mare (cristallino) di Pittulongu era affollato di bagnanti, ignari della prescrizione. Ingannate dalla trasparenza dell’acqua che le ha invitate a fare un tuffo in attesa del Red Valley Festival, cinque ragazze di Pattada ignorano il divieto: «Non l'abbiamo visto da nessuna parte», dicono. «Gli avvisi dovrebbero essere messi lungo tutta la spiaggia e dalle torrette dei bagnini dovrebbero avvertire», aggiunge una mamma intenta a sistemare maschera e boccaglio al figlio.

Ma anche gli operatori sono impreparati. «Mi aspettavo di ricevere qualche informazione in più: ho ricevuto tantissime telefonate di gente che cerca chiarimenti», spiega il bagnino in servizio presso l'hotel Stefania, affacciato sulla spiaggia, Michele Tanda. E aggiunge: «Stamattina sono stati fatti nuovi prelievi, che vengono ripetuti ogni due settimane, ma quella settimana di Ferragosto è cruciale per l'afflusso di gente in spiaggia e nelle case circostanti, senza trascurare che oggi il vento di grecale non aiuta». Da indagare le cause, per un gruppo di amici olbiesi, assidui frequentatori di Pittulongu, «il divieto di balneazione a ridosso di Ferragosto è un danno d'immagine per la città». Ma per una famiglia di vacanzieri provenienti da Treviso «non è un problema: dovreste venire a vedere le nostre spiagge in Veneto e vi rendereste conto in quali acque salmastre siamo abituati a fare il bagno».

