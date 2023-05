Tutti imparano la lingua dei segni: Mahi si diploma 

Imparare l’italiano sembrava una missione impossibile, al suo arrivo a Cagliari dal Bangladesh. Ma oggi Mahi Islam, ragazzo di diciannove anni sordo dalla nascita, è riuscito a conseguire licenza media e biennio delle superiori perché i suoi insegnanti sono diventati un po’ le sue orecchie: tutti, da quello di sostegno a quello di matematica, hanno imparato la lingua dei segni italiana.

È un miracolo all’insegna della solidarietà e dell’inclusione quello avvenuto al Cpia (acronimo di Centro provinciale istruzione degli adulti) diretto da Giuseppe Ennas. Proprio nella scuola che ha la sede principale in via Trincea delle Frasche, il padre lo aveva iscritto cinque anni fa, dopo una breve esperienza in un’altra scuola e su consiglio dell’Ente nazionale sordi. L’avvio di un percorso nuovo e coinvolgente, in grado di cambiare lo stato d’animo del ragazzo che inizialmente si sentiva «solo e scoraggiato», come lui stesso confida. Un disagio dovuto anche al fatto che nel suo Paese, pur frequentando le scuole, non aveva un aiuto specifico e ciò gli aveva precluso la possibilità di apprendere.

A Cagliari ha però scoperto che poteva dare una direzione nuova alla sua vita: è stata la sua prima insegnante di sostegno, Marina Fanari, a cercare di trovare un canale di comunicazione, anche se il percorso sembrava destinato a interrompersi a causa del Covid. Impossibile, per Mahi, seguire le lezioni a distanza. Ma la scuola non si è voluta arrendere. E così, fortemente decisa a supportarlo offrendogli un’esperienza inclusiva, come dovrebbe essere sempre per chiunque, è stato disposto l’acquisto di tutta la strumentazione necessaria, mentre l’insegnante di sostegno si è fatta carico di contattare un logopedista per fare apprendere a Mahi la lingua dei segni.

Una vera svolta nella sua vita, capace di annullare quella brutta sensazione di isolamento provata fino a poco prima. Al punto che proprio le sue capacità di apprendimento hanno convinto l’insegnante di sostegno che fosse il caso di seguire con Mahi un corso di Lis. Di più: Fanari ha suggerito ai colleghi di fare altrettanto e così anche i docenti Lucia Vacca (matematica), Stefania Coda (italiano), Matilde Murru (francese) e Adalgisa Abis (inglese). Tutti i docenti (compresa Noemi Tosciri, nuova insegnante di sostegno), conoscono almeno il livello base della lingua dei segni e continuano a supportare Mahi, deciso a proseguire verso il diploma, seguendo un percorso legato all’Istituto dei sordi di Torino.

Il lavoro di squadra (in campo anche il logopedista Valerio Leonetti e l’assistente alla comunicazione Roberta Mascia) ha prodotto un risultato straordinario: «È qualcosa che mi fa sentire benissimo», dice con entusiasmo mentre si prepara a partire (accompagnato da alcuni insegnanti) per visitare la scuola che ha scelto.