Tutti i trucchi da combattenti 

Guardarsi allo specchio e sentirsi belle. Un filo di trucco, un velo di rossetto, il mascara sulle ciglia. Perché anche nella malattia è importante coccolarsi e volersi bene. Ed è per questo che l’associazione Charlibrown prosegue con il suo progetto “Alice un angelo per capello” che ieri è approdato a Quartu con il corso di trucco “Self make up” tenuto dalla consulente di immagine Carla Moro e rivolto alle pazienti oncologiche. Un’iniziativa che rientra nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune.

Voglia di combattere

E si sono presentate in tante, che ancora stanno vivendo il percorso delle cure ma che non hanno perso spirito e voglia di combattere. Come Dolly Spano, 60 anni: «Io ho scoperto a marzo dell’anno scorso di essere malata», racconta, «mi hanno operato e adesso sto facendo le terapie. Iniziative come questa sono importantissime perché riescono a darti forza. Anche quando ti senti giù, il solo gesto di truccarti per sentirti più bella, è una cosa che ti dà coraggio». Di fianco a lei Marilena Serra, 58 anni: «Sono stata operata cinque anni fa, adesso ne sto venendo fuori. Per fortuna, non ho perso i capelli. Si erano un po’ diradati e allora avevo comprato un tupè. Non mi sono mai persa d’animo. Adesso, più passa il tempo e più voglio sentirmi bella. Mi sono persino rivolta a una consulente di immagine».

Tecniche da imparare

Nella sala dell’ex convento dei cappuccini, le signore ascoltano con interesse come disegnare le sopracciglia e farle sembrare vere. «Io ho fatto due interventi», ricorda Clara Siriu, 62 anni, mentre si osserva allo specchio, «dovrò fare la terapia e non nego che il pensiero di poter perdere i capelli mi mette ansia. Ma io devo essere sempre a posto, impeccabile. Non mi trucco tanto, ma quel giusto non deve mancare mai». È quel che dice anche Teresa Atzori, 71 anni, una forza della natura: «Il rossetto non mi deve mancare mai, mi rende più sicura. Sono contenta di aver imparato come ci possiamo truccare». La perdita delle sopracciglia, spiega la consulente di immagine, «è un’esperienza non facile da affrontare. Ma è bene che le donne sappiano che ci sono i modi per aggirare il problema con il trucco giusto».