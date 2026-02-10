VaiOnline
Provincia.
11 febbraio 2026 alle 00:37

Tutti i sindaci oggi in Consiglio 

Un esempio concreto sulla complessità della macchina amministrativa provinciale emergerà oggi alla prima convocazione dell’Assemblea generale dei sindaci, previsto dalla Legge Del Rio con le elezioni di secondo livello. L’assemblea è chiamata a esprimersi su atti fondamentali per la vita dell’Ente, peraltro già approvati dal Consiglio provinciale. Un passaggio obbligato che coinvolge i rappresentanti degli 87 Comuni dell’Oristanese, con tutte le difficoltà logistiche e procedurali che ne derivano.

Il presidente, Paolo Pireddu, ha infatti dovuto convocare la riunione oggi alle 17 nell’auditorium dell’Istituto “Mossa". All’ordine del giorno l’approvazione definitiva del nuovo Statuto provinciale, il parere sul bilancio di previsione e sul Documento unico di programmazione. La partecipazione è consentita anche tramite delega a vicesindaci o consiglieri. Ai sindaci è richiesto di presentarsi con anticipo per le operazioni di registrazione, ulteriore testimonianza di un iter articolato, che conferma quanto la governance provinciale sia appesantita da procedure lunghe e da un sistema istituzionale poco funzionale. ( s. c. )

