Tutti i segreti  delle birre artigianali  

Due borse di studio in palio, tariffe agevolate per i selargini e 45 ore di formazione per imparare i segreti della produzione della birra artigianale. C’è tempo sino al 3 novembre per iscriversi al corso organizzato da Istrù e patrocinato dal comune di Selargius: cinque sedi a disposizione in tutto il territorio regionale, tra cui il birrificio Mezzavia, diventato uno dei fiori all’occhiello della città, partner del progetto che riguarda l’intera Isola.

Il corso prevede l’attività teorica, ma anche i laboratorio di degustazione e analisi sensoriale di vari stili birrari, e un laboratorio pratico presso il birrificio artigianale del territorio, oltre alle ore di “cotta” extra. Le degustazioni e la parte pratica in birrificio si terranno in presenza, la teoria si svolgerà invece online, in modalità live e interattiva, ed è rivolta ai partecipanti di tutte le sedi ed edizioni avviate. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA