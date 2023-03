Tutti i riti della Settimana santa 

Il volto dell’Addolorata vestita a lutto, la processione dei sette simulacri (i Santi Misteri), l’immagine del Cristo risorto che incontra la Madonna (S’incontru): tradizioni che si ripetono nel tempo, il senso del sacro e della religiosità, i solenni gesti di devozione verso i Santi, le confraternite con i loro simboli, la fede e la cultura popolare, i quartieri di Cagliari protagonisti. È in questa osmosi, quasi un ponte tra passato e presente, che si rinnovano i Riti che quest’anno il Comune ha chiamato, in maniera suggestiva, “In cammino tra storia e fede”. Con il turismo a fare da sfondo. «Un connubio importante», dice ancora Truzzu, «perché attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni e della cultura, attiviamo un meccanismo di richiamo e attenzione non solo per i nostri concittadini ma anche per chi viene a visitare la città».

Intrecciano religione e folklore, fede, tradizioni e secoli di influenza spagnola: i riti della Settimana Santa, che si svolgono nei quartieri storici e nelle antiche chiese della città, sono diventati un forte richiamo turistico, senza perdere nulla della loro suggestione e del sentimento di devozione che li ispira. Le celebrazioni, che permettono di vivere da vicino i momenti più toccanti della storia della Passione e della Resurrezione di Cristo, cominceranno oggi (con il Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine) e termineranno il 17 aprile (con il rito di “Su inserru”). «Abbiamo fatto un grande lavoro per portare all'attenzione dei fedeli e di tutta la città un momento religioso al quale i cagliaritani tengono molto. Negli ultimi anni ha assunto una importante valenza anche sul piano turistico», dice il sindaco Paolo Truzzu.

Le celebrazioni

Le Arciconfraternite

Sono centinaia gli appuntamenti a cui si potrà assistere nelle prossime tre settimane. Nelle piazze e nelle strade sfileranno le processioni delle Arciconfraternite: Solitudine, Santissimo Crocifisso Gonfalone di Sant'Efisio Martire, il Comitato di Santa Maria Chiara e la Congregazione degli Artieri di San Michele. Primi giorni tra settenari, messe e vestizione della Madonna. Poi venerdì la prima grande processione dei Santi misteri. Il Giovedì Santo si procede con il rito delle 7 chiese: dalla Chiesa di Sant’Efisio partirà la processione dove il martire guerriero listato a lutto, col pennacchio nero, entrerà nelle 7 chiese. Poi i classici riti: Su Scravamentu e S’Incontru.

Il programma

«Il programma di quest’anno», sottolinea l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau è particolarmente ricco perché è nato grazie alla grande collaborazione tra l’amministrazione e le Arciconfraternite. Siamo riusciti a soddisfare le esigenze di tutti e abbiamo voluto dare risalto alla Settimana Santa anche con una nuova campagna di comunicazione di un evento che è sempre molto atteso e molto sentito. E che sono certa che attirerà la presenza di molti turisti che vorranno vivere la suggestione di questi riti». Il concetto lo ribadisce l’assessore al turismo Alessandro Sorgia: «Ogni anno attiriamo tantissimi fedeli e altrettanti turisti. Grazie a queste celebrazioni manteniamo viva una tradizione secolare che rappresenta un'ulteriore occasione per promuovere la città anche in chiave turistica. Un turismo non solo religioso ma anche esperenziale. Le nostre attività produttive e le strutture recettive si faranno trovare pronte».

