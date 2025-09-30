«Tutti i rischi legati alle zanzare» 

«Cambiamenti climatici e urbanizzazione possono alterare il comportamento dei vettori e le dinamiche di trasmissione del West Nile Virus (WNV), imponendo strategie di salute pubblica adattive per gestire al meglio queste minacce in evoluzione», spiega Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio analisi del Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’Aou di Cagliari: «L’aumento dei casi di West Nile Virus registrato in Sardegna nel 2025 vede tra le concause la gestione ambientale, la sorveglianza sanitaria e la biodiversità regionale, contesto questo di particolare vulnerabilità per l’isola. Preoccupa la tendenza epidemiologica in evoluzione, non solo per i cambiamenti significativi nella diffusione del virus, ma anche per l'intensità dei focolai».

«Il West Nile Virus, in alcune regioni, circola durante tutto l’anno, portando come conseguenza un incremento dei vettori; a sua volta ciò rende più facile infettare l’ospite finale, come uomo e cavallo», prosegue lo specialista: «Ma, oltre la possibile adattabilità del virus alle mutevoli condizioni climatiche e ai paesaggi urbani, che impone approcci integrati, come la strategia One Health, che considera l’interconnessione tra persone, animali e ambiente comune, preoccupa lo sviluppo di resistenza agli insetticidi da parte di Culex pipiens, che è il suo vettore primario».

«In Sardegna», mette in evidenza Coghe facendo debitamente di conto, «nel corso del 2025, si contano già 40 pazienti positivi, quasi tutti residenti nell’oristanese. Benché non si tratti di un numero di casi in assoluto elevatissimo, in realtà è un dato allarmante se rapportato alla popolazione residente in quella provincia, circa 147.000 abitanti, che porta a 27,2 circa il tasso d’incidenza di WNVD (West Nile Virus Disease) per 100.000 abitanti».

Una riflessione ulteriore: «Questo dato impone la riconsiderazione delle strategie di gestione integrata dei vettori, che combina tecniche fisiche, chimiche, biologiche e ambientali, per gestire efficacemente le popolazioni di zanzare, in particolare nelle aree urbane dove i vettori sono prevalenti».

«Nella nostra regione», analizza il medico, «nel 2025 non sono segnalati casi di infezione negli animali sentinella, i cavalli; questo dato contrasta con il numero di casi registrati nell’uomo e, in accordo con recenti studi, pare opportuno considerare la possibilità di utilizzare per il monitoraggio della diffusione del virus, non solo gli uccelli selvatici e i cavalli, ma anche specie sentinella alternative, come cani, cinghiali, pecore e capre».