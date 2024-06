Tutti i rischi legati al reflusso 

Esistono legami tra la laringite e l’asma?

È presente una stretta correlazione soprattutto per ciò che riguarda l’infiammazione della laringe associata alla malattia da reflusso gastro-esofageo, questa rappresenta una tra le condizioni extra-esofagee più importanti sia in termini di frequenza che di impatto sul paziente. L’azione lesiva diretta dell’acido cloridrico è causa dell’infiammazione nella laringopatia da reflusso che si traduce in sintomi come la tosse, alterazione della voce (la disfonia) oltre che di episodi di broncospasmo attraverso meccanismi riflessi neurovegetativi contribuendo a determinare uno scarso controllo dell’asma bronchiale ed anche della rinite frequentemente ad esso associata.