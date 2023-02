Tutti i reduci di quella maledetta sera 

Dopo Venezia, il presidente Giulini decise di fare piazza pulita. Una vera rivoluzione, partita dalla panchina. Con Agostini “colpevole” di essersi sacrificato per il Cagliari («quando il Cagliari chiama, si deve rispondere»), mettendo a rischio anche lo splendido cammino con la Primavera, portata dove non era mai arrivata, a una semifinale scudetto. Qualche mese di riflessione, poi la chiamata del Genoa, che Agostini ha portato in testa alla classifica nel Girone A della Primavera 2 e in semifinale di Coppa Italia.

Sull'isola di Sant'Elena si è soltanto chiuso un suicidio calcistico perfetto, partito da lontano. Eppure, contro un Venezia retrocesso, mentre la Salernitana veniva travolta in casa dall'Udinese, sarebbe stato sufficiente un gol. Che però non arrivò. Il Cagliari, con Agostini in panchina, si schierò con Cragno in porta, Altare, Ceppitelli e Carboni in difesa, Bellanova, Nandez, Grassi, Deiola e Lykogiannis a centrocampo, Pavoletti e Joao Pedro in attacco. Dalla panchina provarono a dare il loro contributo, inutilmente, Rog, Lovato, Marin, Keita e Pereiro, mentre restarono seduti Radunovic, Aresti, Goldaniga, Baselli, Zappa, Strootman e Walukiewicz. Di questi, sono rimasti in rossoblù Altare, Nandez, Deiola, Pavoletti, Rog, Radunovic, Aresti, Goldaniga e Zappa. Ma a Venezia, sabato, dovranno saltare l'appuntamento per infortunio Nandez, Deiola e Pavoletti.

Tutto in una sera, ma quel 22 maggio il Cagliari, novello Titanic, andò a fondo in laguna, buttando via una salvezza che sembrava essere facilmente a portata di mano. Oggi sono nove mesi esatti dal tonfo di Venezia e, all'orizzonte, c'è proprio il ritorno al “Penzo”, sabato pomeriggio. Stavolta in Serie B.

Nove mesi fa

La rivincita di Ago

Salto nel buio

Meno fortunati tanti ex rossoblù che hanno fatto le valigie. A partire da Cragno, rimasto in A col Monza dove, però, si ritrova a fare il dodicesimo di Di Gregorio, con appena 3 presenze e tutte in Coppa Italia. Non è andata meglio a Joao Pedro, che al Fenerbahce ha dovuto affrontare i problemi del cambio di campionato e due brutti infortuni, dall'ultimo dei quali si sta riprendendo: appena 10 presenze e 1 gol in campionato (ora fermo per il terremoto) e 5 presenze e una rete in Europa League. Ancora peggio Keita Baldé, finito allo Spartak Mosca, con una sola presenza, prima della squalifica per un'irregolarità nella procedura dell'esame antidoping, oggi più in risalto per il gossip legato a un presunto flirt con Wanda Nara. Sporadiche apparizioni anche per Bellanova all'Inter (10 presenze in campionato, 2 in Champions e una in Coppa Italia) e Lovato alla Salernitana (8 presenze e due infortuni), mentre Pereiro è tornato al Nacional (3 presenze) per ritrovarsi. Rottura del crociato e stagione persa, invece, per Dalbert, rientrato all'Inter.

Testa alta

Sono andate meglio le cose per Marin e Grassi, compagni di squadra all'Empoli. Il romeno (22 presenze e 2 gol) si sta imponendo anche in Toscana, mentre il play (12 presenze) convive con i soliti guai fisici. E con gli azzurri c'è anche Walukiewicz, con appena 4 presenze e tanta panchina. Bene Lykogiannis a Bologna (17 presenze e 1 gol in campionato e 3 gare in Coppa). Infine, in Serie B il Cagliari ha trovato da avversari Strootman e Baselli: l'olandese è una delle colonne del Genoa (19 presenze), mentre l'ex Toro gioca a Como (16 presenze e una rete) al netto di qualche infortunio.

