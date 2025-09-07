VaiOnline
I numeri.
08 settembre 2025 alle 00:35

tutti i record di Carlito  

Il sorpasso è avvenuto. Dopo 65 settimane consecutive, Jannik Sinner deve cedere il trono mondiale al suo rivale più degno. Ieri Carlos Alcaraz, 21 mesi più giovane dell’altoatesino, ha dimostrato di essere superiore e soprattutto avrà la netta sensazione di esserlo. Il match, che segue quello di Cincinnati (quando Jannik si arrese a un malessere), quello di Wimbledon e quelli sulla terra a Roma e Parigi rappresenta l’episodio della lunga saga tra i due con il minor equilibrio in campo. Servirà a Sinner da stimolo per provare a crescere, a migliorare ancora.

Intanto Alcaraz si prende nuovi record: mai nessuno ha vinto sei tornei del Grande Slam alla sua età (22 anni e 4 mesi). Torna per la seconda volta sul trono mondiale e non sarà facile scalzarlo, ora che ha dimostrato di poter essere superiore a Sinner anche sul veloce. Intanto ha 760 punti di vantaggio ed è il grande favorito per chiudere in vetta un anno in cui ha vinto sette tornei.

A proposito, c’è un asterisco importante: Jannik ha saltato quasi quattro mesi per la vicenda Clostebol. In primavera potrà recuperare al rivale tanti punti importanti.

