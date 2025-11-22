Tutti i raid del gruppo sovversivo 

I blitz erano organizzati e programmati con precisione. E il gruppo aveva a disposizione razzi di segnalazione pronti per essere usati contro i “rivali”. Il gruppo anarchico su cui si sono concentrate le indagini della Digos di Cagliari, sfociate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificate venerdì a 36 indagati, dal 2020 allo scorso maggio è accusato di essere responsabile di una serie di azioni come l’aggressione ai rappresentanti della Lega e il danneggiamento del loro gazebo in piazza Garibaldi nel luglio 2021, il raid in via Torino contro il Comando Militare della Sardegna con vernice rossa e sostanza infiammabile, il lancio di pietre, bottiglie e una bomba carta contro gli agenti del Reparto Mobile nel Molo Rinascita (lo scorso maggio). Sono alcuni degli elementi raccolti dagli investigatori della Digos attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, consulenze tecniche su dispositivi e materiale sequestrato durante le perquisizioni.

Gli organizzatori

Dieci, secondo l’inchiesta, i promotori e organizzatori dell’associazione con finalità di sovvertire l’ordinamento democratico: Luca Rassu (30, di San Michele), Luca Melis (37, di Assemini), Daniele Camerota (30, di Decimomannu), Corinna Raimondi (23, di San Benedetto), Filippo Barra (33, di Is Mirrionis), Cosima Muntoni (30, di Is Mirrionis), Marco Cuccu (27, di Sestu), Giulia Caligaris (35, di San Michele), Lucia Pittini (28, di Trento) e Giulia Murru (28, di Pirri). Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Congia, Carlo Monaldi, Alessandro Pergola e Alberto Marcias. Sarebbero loro, con altri non identificati, ad aver creato l’associazione per attuare il programma ideologico, secondo le accuse emerse dalle indagini dirette dall’allora responsabile della Digos, Antonio Nicolli, e coordinate dal dirigente della sezione antiterrorismo Fabio Formato. Gli altri 26 indagati avrebbero partecipato ad alcuni dei blitz.

Nel mirino

Le finalità degli episodi, come ricostruito nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antiterrorismo e del pubblico ministero Emanuele Secci, sarebbero quelle di ostacolare l’esercizio del diritto politico, interrompere o turbare lo svolgimento di servizi pubblici (i riferimenti sono ai settori militare, a quello dell’informazione e delle ricerca, carcerario e della libertà di iniziativa economica). Questo organizzando contro manifestazioni, anche violente e mai annunciate, con ingressi abusivi, violenze e lancio di razzi e altro materiale.

Le violenze

Uno dei raid ricostruiti dagli investigatori è quello del luglio 2021: in dieci avrebbero impedito, con violenze, la raccolta di firme referendaria sulla Giustizia, organizzata dalla sezione cagliaritana della Lega. Due gli organizzatori aggrediti con calci, pugni e schiaffi. E il gazebo danneggiato. Altre azioni addebitate ad alcuni componenti del gruppo (cinque identificati dalla Digos), quelle del 20 maggio 2022: la manifestazione nelle vicinanze del Comando militare della Sardegna in via Torino, con prima il danneggiamento di un mezze dell’Esercito e successivamente il lancio di vernice rossa e sostanza infiammabile contro la facciata dell’edificio. E poi, oltre ad altri danneggiamenti e imbrattamento, anche l’azione violenta con lancio di pietre, birre piene, calci e una bomba carta contro i poliziotti il 10 maggio di quest’anno durante la manifestazione nelle vicinanze del porto di Cagliari dov’era ormeggiata la “Nave Trieste” della Marina Militare. Per ora si tratta di accuse contenute nella conclusione delle indagini preliminari.

