Tutti i premi del Figari Film Fest 2025 E Matteo Martinez conquista il pubblico 

Al Figari trionfano “Cura Sana” e “Playing God”, ma anche “Majoneize”, “Una faccia da cinema” e il tanto atteso “Marcello” di Maurizio Lombardi. Esce invece a mani vuote dalla quindicesima edizione della kermesse dedicata al cortometraggio “Mamma” dell’oristanese Matteo Martinez, che però in Gallura ha conquistato il pubblico.

Con le giornate riservate al mercato dell’industria del cinema è andato ufficialmente in archivio il Figari Film Fest 2025, che è soprattutto (ma non solo) il suo concorso: 30 i corti in gara quest’anno, proiettati a Golfo Aranci e dintorni in sei indimenticabili serate e giudicati infine dalle giurie di qualità e internazionale. Ad aggiudicarsi i premi come Miglior Corto Internazionale e di Animazione sono stati rispettivamente “Cura Sana” di Lucia Romero e “Playing God” di Matteo Burani; menzione speciale a “Caught in 4K” delle registe Adriana Mrnjavac e Nicole Stigler e a “The man who could not remain silent” di Nebojša Slijepčević. Il Miglior Corto Regionale è “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci, in anteprima mondiale al Figari; segue il Miglior Corto Nazionale a “Majoneize” di Giulia Grandinetti: la regista marchigiana porta a casa pure il premio della giuria popolare. Chiudono il Premio France Tv, corrispondente all’acquisto e alla distribuzione televisiva di uno dei corti in concorso, assegnato a “The Shell” di Giuseppe Lauri, e il Premio WeShort a “Marcello” proprio di Lombardi ( i.g. ).

