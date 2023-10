Tutti i pericoli di viale Ferrara 

A dicembre 2021 era morto Massimo Marstromarino, 57 anni, dipedente dell’esercito, centrato sul suo scooter da un Suv Ford che era entrato contromano. Nel 2006 erano deceduti in quattro: tre ragazzi di Sestu che erano entrati nella corsia sbagliata e Nino D’Aquila, l’imprenditore titolare di uno dei più noti stabilimetnti del Poetto, che con la sua Mercedes se li era trovati all’improvviso davanti. Entrare contromano in via Ferrara non è così raro, visto anche l’incidente di sabato che solo per un miracolo non si è trasformato in tragedia: tre feriti portati in codice giallo al pronto soccorso.

I pericoli

Sin dalle prime ore del mattino di ieri il grande viale a quattro corsie che collega Sant’Elia con viale Colombo era presidiato da vigili urbani e poliziotti per la concomitanza con la partita. Nessun automobilista, dunque, azzardava inversioni vietate, salti di corsia o infrazioni pericolose. Ma basta fare un po’ di volte il giro per capire perché, negli anni, in tanti sino entrati contromano. La segnaletica c’è, ma alcune strisce e segnali sono sbiaditi e basta una distrazione per trovarsi sul lato sbagliato in una strada che, solo 2022, ha visto registrare 15 incidenti, tre dei quali mortali.

I punti rischiosi

Basta fare un giro della zona con un esperto di Codice della Strada per comprendere quali siano i punti più rischiosi e cosa bisognerebbe fare per potenziare la sicurezza. All’ingresso della rotatoria davanti alla caserma, ad esempio, mancano i segnali di divieto d’accesso con disco rosso e sbarra bianca, così come non è mai stata ridisegnata una delle strisce d’arresto con lo “Stop”, dopo i lavori e gli scavi fatti diversi anni fa che hanno modificato la pavimentazione. Entrando da Sant’Elia verso San Bartolomeo, dopo l’incidente nel quale era morto l’armiere in scooter, è stato installato il segnale con l’obbligo di proseguire dritti, ma non è stata ripristinata la freccia a terra che è semi-cancellata.

I catarifrangenti

Essendo una strada con spartitraffico centrale e due sensi di marcia separati, ci dovrebbero essere i catarifrangenti gialli nel lato opposto del senso di marcia e nulla sul retro, invece si trovano quelli rossi che nel retro riflettono la luce bianca, vietati nelle strade a senso unico. In questo modo, l’automobilista meno attento può avere la falsa conferma di trovarsi su una strada a doppio senso e non accorgersi subito di avanzare contromano. La corretta segnaletica indicherebbe a destra i catarifrangenti rossi e a sinistra quelli bianchi.

Nessun segnale

Entrando da via Utzeri, infine, non c’è alcun segnale verticale di obbligo a proseguire dritti sotto per dare la precedenza, né divieto d’accesso nell’aiuola. Sull’asfalto fino al 2020 c’era la freccia bianca della segnaletica orizzontale, ma quando sono stati fatti i lavori la freccia non è stata ripristinata. Insomma, tanti sarebbero i lavoori da fare.

