Tutti i pericoli dell’ex Statale 130 

Dissesto stradale, scarsa illuminazione e incroci a raso sono alcuni dei problemi con i quali convivono quotidianamente cittadini, lavoratori e studenti che transitano nel tratto di strada che collega Assemini (dove prende il nome di via Cagliari) a Decimomannu (nel quale si conclude via Nazionale).

Oltre un chilometro di un rettilineo viale alberato con pini ed eucaliptus, dal cimitero di Assemini all’ingresso di Decimomannu, che divide in due la località Su Carroppu e dove, in alcuni tratti, il navigatore segnala come velocità massima i 90 chilometri orari. Nel breve tratto di strada insistono 26 civili abitazioni e 7 attività commerciali. Cittadini e lavoratori che, sulla parte destra, sono costretti a invadere la pista ciclabile per immettersi, talvolta privi di visuale, nella carreggiata. Tra i pochi cartelli presenti? Quelli di pericolo, banchina sdrucciolevole.

Le criticità

Quella che una volta era la Statale Sulcitana, rappresenta ancora un valida alternativa all’attuale 130 per chi vuole evitare semafori e traffico congestionato soprattutto negli orari di punta. Sia per l’alto flusso di veicoli, tra cui mezzi pesanti e pullman, sia per la continua sollecitazione delle radici degli alberi a bordo strada, il manto stradale è in pesante dissesto. Proprio gli alberi rappresentano un altro problema: il pericolo di caduta è sempre in agguato. Anche per questo, in territorio di Decimomannu, alcuni pini sono stati messi in sicurezza o tagliati per evitarne il crollo improvviso.

Rischiose anche le fermate degli autobus (due in entrambe le direzioni) prive di zone dedicate, pensiline e segnalatori catarifrangenti. I pendolari così sono costretti a sporgersi per fare cenno al pullman di fermarsi. Ma uno degli aspetti più critici rimane l’ingresso all’isola ecologica che costringe gli utenti a invadere la carreggiata, causando congestione del traffico in direzione Decimomannu, invasione di corsia nel senso opposto di marcia e sorpassi azzardati.

Le testimonianze

«Percorro via Cagliari tutti i giorni per andare a lavoro - ha commentato Luciano di Marzo, 51 anni, impiegato - e credo che sia il momento di intervenire su diversi aspetti: la sera l’illuminazione stradale è insufficiente, il manto stradale è rovinato in più punti e anche la segnaletica, orizzontale e verticale, andrebbe rifatta. L’ingresso e l’uscita dalle case e dalle strade laterali è pericoloso in entrambe le direzioni e mancano le strisce pedonali. Mancano inoltre le aree sosta».

Alta velocità, scarsa visibilità e buche pericolose sono segnalate da tutti: «Ci passo in macchina per fare la spesa - ha detto Katiuscia Didu, 42 anni - e ho sempre paura di rovinare le gomme». Tra le cause del dissesto stradale anche i tagli stradali effettuati per la fibra ottica: «La carreggiata andrebbe ripristinata una volta per tutte - hanno aggiunto i dipendenti di una rivendita di gas - con un asfalto idoneo a sopportare il passaggio continuo dei mezzi pesanti».

Il Comune di Assemini ha intanto iniziato i lavori di manutenzione ordinaria del manto stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA