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Chiesa.
14 giugno 2026 alle 00:32

Tutti i parroci con la valigia 

Cattedrale e Rosario a don Mattana, anno sabbatico per don Chessa 

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Con una pioggia di nomine il vescovo Antonello Mura ridisegna la Chiesa nuorese. Ieri l’annuncio dei trasferimenti e dei nuovi incarichi che saranno in vigore da settembre e interesseranno la città e numerosi paesi. La “rivoluzione” dei parroci parte dalla cattedrale di Santa Maria della Neve.

In città

Don Giuseppe Mattana è il nuovo parroco della Cattedrale e del Rosario e mantiene l’incarico di vicario generale. Il parroco uscente, don Giovanni Maria Chessa, avrà un anno sabbatico fuori diocesi «da dedicare alla riflessione e alla preghiera», come spiega la nota ufficiale. Richiesta di don Chessa, accolta dal vescovo che, al suo posto, affida l’incarico di esorcista diocesano a don Riccardo Fenudi il quale che avrà come riferimento per il servizio le parrocchie di San Giuseppe e di San Giovanni Battista di Nuoro. Don Alessandro Mesina, ordinato sacerdote a maggio, è vicario parrocchiale della Cattedrale e della parrocchia del Rosario. Infine, don Roberto Dessolis diventa collaboratore dell’Ufficio economato diocesano, mantenendo tutti gli altri incarichi.

Gli spostamenti

Don Giovanni Antonio Cossu è in partenza dalle parrocchie del Rosario e della Cattedrale di Nuoro: è la nuova guida delle parrocchie di santa Caterina d’Alessandria di Dorgali e di N. S. di Bonaria di Cala Gonone . Qui ci sarà anche don Federico Bandinu, ordinato sacerdote a maggio e ora vicario parrocchiale di Santa Caterina D’Alessandria e di Cala Gonone.Don Antonio Cosseddu lascia Lula per guidare la parrocchia di San Giovanni Battista da Budoni . A Lula e a Onanì arriva da Bitti don Antonio Maria Cossu che sarà anche cappellano del santuario di san Francesco.Don Salvatore Goddi lascia Orgosolo per approdare a Bitti e guidare le parrocchie di san Giorgio martire e SS. Salvatore di Gorofai. A don Antonello Corrias il vescovo affida le parrocchie di san Gavino di Gavoi e di san Giorgio martire di Lodine . Don Luca Mele è il nuovo parroco di Oniferi e sarà anche collaboratore della parrocchia di sant’Andrea apostolo di Orani . Don Michele Casula torna a Orgosolo , dove in passato è già stato parroco: sarà il nuovo amministratore parrocchiale.

Baronia

Don Gianfranco Nieddu sarà il nuovo amministratore parrocchiale di san Nicola a Irgoli mentre don Antonello Solinas lo sarà di Brunella mantenendo l’incarico di parroco di Torpè .

Don Alessandro Sale è vicario parrocchiale di san Giacomo apostolo a Orosei e di sant’Antonio abate a Sos Alinos . È l’unico che sarà nella pienezza dell’incarico dal primo luglio.

Su richiesta del vescovo don Pietro Moro, per due anni, seguirà a Roma studi psico-pedagogici, «così da rispondere in futuro ad esigenze ministeriali nell’ambito educativo della diocesi». Don Celeste Corosu, per le sue condizioni di salute, avrà un periodo di riposo a Lodè . Il vescovo ringrazia infine don Pietro Puggioni e a don Angelo Cosseddu, veterani che lasciano gli incarichi parrocchiali. (m. o.)

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