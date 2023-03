«Tutti i parchi senza servizi» 

Parchi comunali senza punti ristoro, e ancora con i bagni pubblici sbarrati. Un problema lamentato da tempo dai cittadini e denunciato dai banchi della minoranza nel Comune di Selargius, riemerso di recente con l’interpellanza presentata dal consigliere di opposizione Bernardino Deiana durante l’ultima riunione in piazza Cellarium: «Aprite i chioschi e dateli in gestione, possono essere anche una soluzione lavorativa per diversi giovani», l’appello rivolto all’assessora alle Attività produttive. «Resteranno chiusi, ce lo hanno chiesto i cittadini che vivono a ridosso dei parchi», la risposta dal Comune.

I problemi

Nel parco di via Parigi e in quello di via Toscana le due strutture sono state chiuse nel 2019, decisione contenuta in una determina predisposta dall’ufficio Urbanistica e Patrimonio del Comune che parlava di «gravi negligenze» riferendosi alle società che da anni si occupavano della gestione dei due chioschi. Entrambi in proroga, e tutte e due - a detta degli uffici del Municipio - inadempienti sul fronte del pagamento di affitti e tasse comunali, tanto da arrivare alla risoluzione del contratto. Da allora nel parco Brigata Sassari e in quello della Pace i punti ristoro sono chiusi, stesso discorso per il parco Lineare dove al momento non esiste nessun chiosco. «Sono servizi importanti per la città oltre che occasioni di lavoro», le parole del consigliere Deiana, «credo sia arrivato il momento di aprire i chioschi presenti nei parchi e darli in gestione». Ma dal Comune rimane lo stop. «A seguito di diversi incontri con i comitati cittadini e con i residenti di entrambi i parchi abbiamo ritenuto necessario non rinnovare le concessioni dei punti ristoro», la risposta dell’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Una decisione non certo piacevole ma necessaria per garantire il quieto vivere degli abitanti».

I lucchetti

Resta poi il problema dei bagni pubblici ancora off limits. Dal parco Lineare a piazza Sì ‘e Boi la situazione non cambia: le porte dei servizi igienici sono sbarrate con tanto di lucchetto. «Come al solito l’amministrazione annuncia soluzioni che rimangono solo promesse buttate al vento», commenta l’esponente della minoranza Francesca Olla. «A settembre dello scorso anno il sindaco aveva annunciato che i bagni sarebbero stati riaperti entro poche settimane, anzi aveva parlato addirittura di giorni, affidando la gestione ai beneficiari del reddito di inclusione sociale. Peccato che da allora siano trascorsi sei mesi e i servizi igienici dei parchi comunali siano ancora tristemente chiusi. Siamo alle solite», aggiunge, «quest’amministrazione si vanta di avere progetti ultra milionari per la città, ma è carente su un servizio pubblico fondamentale come questo».