Tutti i numeri della Giunta Sanna 

Sessantuno riunioni per un totale di 263 provvedimenti approvati. I numeri non dicono tutto ma danno un’idea dell’attività svolta, nell’anno che volge al termine, dalla Giunta di Massimiliano Sanna. Nel 2024 sindaco e assessori si sono ritrovati attorno al tavolo ovale di palazzo Campus Colonna in media cinque volte al mese e hanno approvato circa quattro delibere a seduta: i periodi più produttivi sono stati aprile e novembre, mentre ad agosto e settembre (complici le ferie estive) la cadenza degli incontri è stata bimestrale.

Sul podio

Non tutti i settori viaggiano alla stessa velocità di crociera, anche in virtù delle deleghe ricoperte. E così, scorrendo le 14 pagine dell’Albo pretorio che tracciano l’operato dell’Esecutivo, si apprende che l’assessore più prolifico dal punto di vista “cartaceo” è Luca Faedda, a capo dei settori Bilancio e Cultura. Complessivamente sono 85 i provvedimenti adottati su sua proposta tra documenti di programmazione e rendicontazione, variazioni contabili, gestione del personale e politiche culturali. Segue, con 52 delibere, l’assessorato allo Sport, Spettacolo e Politiche giovanili guidato da Antonio Franceschi: in molti casi si tratta di patrocini e compartecipazioni ad eventi. Il primo cittadino, Massimiliano Sanna, ha portato all’attenzione della sua squadra di governo 45 atti, tra questi anche diverse autorizzazioni a resistere in giudizio a fronte di cause intentate contro l’amministrazione comunale.

Gli altri atti

Viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda Carmen Murru e Simone Prevete; la prima, a capo dell’assessorato ai Servizi sociali ha visto l’approvazione di 33 provvedimenti tra iniziative di sostegno e politiche di inclusione; il secondo, titolare del settore Lavori pubblici ancora impegnato a dare gambe ai numerosi progetti Pnrr con atti di indirizzo, interventi urgenti e cantieri da avviare. Ventuno sono state le delibere proposte da Maria Bonaria Zedda, assessora all’Ambiente, diciassette quelle che hanno ottenuto il via libera su proposta di Valentina De Seneen, con delega alle Attività produttive ereditata a gennaio da Rossana Fozzi (che ha fatto in tempo a mettere la firma sui primi due provvedimenti dell’anno). In coda l’assessorato all’Urbanistica e patrimonio guidato da Ivano Cuccu che chiude il 2024 con tredici atti approvati.

Le presenze

La lettura dei documenti affidati all’Albo rivela anche chi sono i più “presenzialisti” in sala Giunta. Sul podio, a pari merito, il sindaco e l’assessore Antonio Franceschi, con 5 assenze su sessantuno riunioni. A seguire Ivano Cuccu e Valentina De Seneen, rispettivamente con otto e nove sedute saltate. Maria Bonaria Zedda è mancata a dieci convocazioni, Carmen Murru a dodici. Chiudono il “registro” Simone Prevete, tredici assenze, e Luca Faedda, sedici.

