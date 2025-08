«Tutti i nostri averi divorati dalle fiamme» 

È bastato un pomeriggio di fuoco per distruggere i sacrifici di una vita: l’incendio divampato dieci giorni fa lungo la Strada provinciale 7 è arrivato anche all’orto di Joseph Obinu, che si trova nelle campagne di Monastir. Le fiamme hanno distrutto il container con dentro i ricordi, i mobili, le stoviglie e l’abbigliamento per la casa in cui tra qualche mese sarebbe andato a vivere insieme alla moglie Michela Pilloni e al loro figlio tredicenne.

«Il forte maestrale di quella giornata – racconta Joseph – ha spinto il fuoco da un terreno vicino. Quando sono arrivato, ho visto Michela che, con una forza indescrivibile, salvava i nostri quattro cani dalle fiamme». Obinu è stato avvisato di quanto accadeva dai vicini. Il terreno, che si sviluppa in lunghezza per circa 6 mila metri, era stato già pulito e trinciato, ma qualche rovo o canneto al confine ha portato le fiamme a invadere dapprima la cuccia dei cani e poi, in pochi minuti, il container in cui la famiglia aveva conservato tutto in vista di un trasloco.

Ripartire da zero

«Ho visto bruciare tutto di fronte ai miei occhi», riprende l’uomo. «Mia moglie ancora piange durante la notte. Ripartire da zero è molto dura. Anche se lavoro sarà impossibile recuperare tutto ciò che abbiamo perso nell’incendio. In quel momento non ho pianto, ero io a consolare i miei vicini dispiaciuti» prosegue l’uomo. In questi mesi Obinu lavorava al restauro della loro nuova casa, realizzata ad hoc sulla base dell’arredamento. «Avevo progettato tutto per completarla con quello che era custodito dentro il container. Avevamo tutto e ora non abbiamo più nulla: abbiamo perso il nostro mondo» racconta.

Nella casa in cui stanno ora, Joseph, Michela e il figlio avevano portato giusto l’indispensabile per qualche mese: anche l’abbigliamento per i mesi più freddi è andato perso insieme al resto. «Qualche giorno fa mio figlio è andato a una festa di compleanno e non aveva neanche una felpa per coprirsi dal vento. Io ho un solo paio di scarpe per lavorare, quelle che indosso in questo momento. Ora dovrò ricomprare tutto», prosegue Obinu.

Solidarietà

Il paese non è rimasto indifferente a quanto accaduto, anzi si è subito mobilitato per aiutarli: alcuni cittadini hanno organizzato una raccolta fondi che possa aiutarli a ricomprare il necessario. «L’idea – racconta Manuela Ambus, tra le promotrici dell’iniziativa – è nata dalla sofferenza che abbiamo letto nei loro occhi. Hanno perso i ricordi di una vita. L’intenzione è di aiutare questa famiglia ad acquistare l’indispensabile, come l’abbigliamento per l’inverno almeno per il bambino. Attraverso i social e le locandine che stiamo portando nelle varie attività vogliamo divulgare il più possibile»

