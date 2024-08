Tutti i momenti dell’Ardia nel murale creato dai ragazzi 

Nel paese dell’Ardia, il lavoro non poteva che essere dedicato alla corsa in onore di San Costantino tanto cara alla comunità sedilese. Ecco allora che da qualche giorno fa bella mostra all’interno dell’abitato il murale appena completato e firmato dagli autori, grazie al progetto “Benessere in Comune”, promosso dall’area sociale dell’amministrazione comunale per favorire la socialità, l’integrazione e la valorizzazione del territorio. «Attraverso questa iniziativa - evidenzia la vicesindaca Maria Antonietta Meloni- abbiamo voluto proporre un laboratorio di murales dedicato ai ragazzi che hanno frequentato le ultime classi della scuola primaria e delle medie nell’anno scolastico 2023/2024». L’attività realizzata in collaborazione con l’esperto muralista Giuseppe Muredda «si è svolta da fine luglio in sei date e ha impegnato bambini e ragazzi la mattina per due ore con partecipazione gratuita» aggiunge Meloni. Il punto di incontro per lo svolgimento delle attività è stato via Carlo Alberto di fronte alla scuola primaria. «Il murale che aveva come tema l’Ardia – sottolinea la vicesindaca Meloni - è stato realizzato all’ingresso del paese nella parete di una abitazione privata, dopo aver avuto l’autorizzazione da parte dei proprietari. Siamo contenti che la partecipazione al progetto e l’interesse suscitato siano stati notevoli». ( s.c. )

