Tutti i migliori a Gusana domenica per i “tricolori” 

L’isola che ha fatto conoscere all’Italia l’Xterra, che ha ospitato europeo e mondiale, che ha ideato un proprio marchio (TNatura) e ospitato svariate prove internazionali, è pronta ad accogliere i migliori specialisti italiani del triathlon cross. Domenica sul Lago di Gusana la Sardegna sarà teatro dei campionati tricolori individuali (assoluti ed age group), organizzati da Three Experience.

ll cast è nutrito: oltre 120 gli agonisti (tra donne e uomini) che dalle 9.30 si misureranno sulla distanza di 1 km di nuoto, 26 di mountain bike e 6 di trail running. Il numero 1 è tatuato sulle spalle e le gambe di Sandra Mairhofer, la trentunenne élite altoatesina che ha vinto tutto non solo nel cross ma anche nel winter triathlon: la campionessa del mondo è la grande favorita. In campo maschile, due volte a segno nell’Isola (Tries X Molentargius a Cagliari e Xerra a Castiadas) nel 2022, Federico Spinazzè cercherà di contrastare il campione uscente Michele Bonacina. Naturalmente il parco dei partecipanti è ben più variegato e gli atleti sardi cercheranno di ritagliarsi il loro spazio. In campo maschile ci sarà Ruslan Farci a portare il vessillo dei Quattro mori.

Interessanti, nel pomeriggio anche le gare giovanili, nelle quali gli atleti giunti dalla Penisola troveranno l’agguerrita concorrenza degli specialisti isolani.

