Tutti i limiti della Dinamo 

Un progresso qui, un'involuzione là. Una ottima prova di un giocatore, una disastrosa di un altro. A Bologna ha lottato la Dinamo, ma ha perso ancora. Come regolarmente contro tutte le buone formazioni: a partire da Bonn nei preliminari di Champions per arrivare alle italiane della zona Final 8. Con alcune è andata anche vicino alla vittoria (Trento e Tortona) ma finora Sassari non ha mai piazzato un successo importante, uno di quelli che fanno sperare nel salto di qualità.

La pausa del campionato per la finestra di qualificazione delle nazionali a EuroBasket 2025 è l'occasione giusta non solo per far riposare la squadra (più mentalmente che fisicamente) ma pure per una riflessione della società. Il Banco edizione 2024/25 non ha ancora certezze dopo sedici partite giocate tra campionato e coppe europee. L'incostanza di rendimento sembra legata ai limiti di alcuni giocatori più che al tempo necessario di amalgama di un gruppo rinnovato per dieci dodicesimi. Il timore è che la squadra possa fare qualcosina in più ma non molto di più.

L’obiettivo

Questa Dinamo può salvarsi con qualche sofferenza, ma da qui a vederla nella Coppa Italia si va oltre l'ottimismo. Lo dicono anche i numeri: per essere tra le prime otto bisognerà chiudere l'andata con un bilancio di 8/15. I biancoblù di Markovic sono 2/8, quindi dovrebbero vincere 6 delle restanti 7 partite, o solo 5 se battono con ottimi scarti Trieste e Reggio Emilia, ma hanno già perso con Tortona e Milano. L'anno scorso la classifica era esattamente la stessa e fare 4/7 non è bastato alla formazione sassarese per centrare la Final 8. La Dinamo è rimasta fuori anche dai playoff scudetto nell'annata più deludente da quando è in serie A. Ripetersi sarebbe un pessimo segnale, quindi la società deve capire se deve tornare sul mercato per modificare qualcosa.

Cosa cambiare

I giocatori più costanti nel rendimento sono Bendzius e Halilovic. Attenzione però: Bendzius non ha cambi. Udom è infortunato (non aveva comunque mai segnato in 4 gare) e Sokolowski da “4” è una soluzione che ha prodotto pochissimo. Halilovic, tolto il flop con Pistoia, fa il suo con tutti i limiti noti di atletismo e autonomia (fatica oltre i 20-25 minuti) ma il cambio Renfro se dà energia e aiuti alla difesa con qualche stoppata, da un punto di vista offensivo e di rimbalzi è insufficiente: 4,6 punti e 2 rimbalzi. Per capire: Deshawn Stephens girava a 6,7 punti e 5 rimbalzi; il Diop ancora un po' acerbo che quattro anni fa faceva il cambio di Bilan (giocatore da 25 minuti con cifre ben superiori ad Halilovic) produceva quasi 6 punti e 3,3 rimbalzi. Insomma, la coppia di lunghi non dà abbastanza garanzie, quindi o si prova a dare fiducia a Vincini (da cinque gare non mette piede in campo) oppure occorre trovare un lungo straniero che dia maggiori garanzie, magari uno alla Rashawn Thomas che possa giocare anche da “4” quando esce Bendzius.

In cabina di regia né Bibbins né Cappelletti al di là dell'impegno sembrano i giocatori sicuri ai quali affidare i palloni decisivi perché facciano la scelta migliore. Possono essere trascinatori in alcuni momenti, ma la leadership è ben altra cosa.

