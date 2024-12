Tutti i grandi puntano la prua sull’Australia 

Vacanze finite per le divinità e i giramondo del tennis, che sono già in Australia o in procinto di raggiungerla per dare il via alle competizioni di un 2025 in cui l'Italia spera di rivivere le emozioni e le vittorie dell'anno che sta per finire. Occhi puntati sul n. 1 Atp, Jannik Sinner, che comincerà dagli Australian Open, al via il 12 gennaio, Il campione ha trascorso il Natale in famiglia a Sesto Pusteria, facendosi anche una sciata. Da oggi a Montecarlo riprende gli allenamenti prima di volare in Australia per il 2 gennaio. Il 7 è previsto un match di esibizione con Alexei Popyrin, il 10 ne sosterrà un altro nell'ambito della “Opening Week” che precede l'Open. La sua omologa Wta, Arina Sabalenka, sarà al torneo di Brisbane da domenica, per arrivare rodata a Melbourne. Nella metropoli del Queensland è previsto anche il torneo Atp, un 250, cui parteciperanno tra gli altri Novak Djokovic e Matteo Berrettini. Il semaforo verde si è acceso nella notte, con i primi match della United Cup, il torneo per nazioni misto fra Sydney e Perth e con sette tra le prime 10 giocatrici Wta e sei dei primi 12 giocatori Atp. L'Italia (nel girone di Francia e Svizzera) schiera Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, oltre a Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Sara Errani e Angelica Moratelli.

