Tutti i giardini e i parchi sardi in un volume  

Appuntamento da non perdere oggi alle 18.30 all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, dove verrà presentato il libro "Giardini e parchi storici della Sardegna" della collana Ilisso.

L'autore, Antonino Soddu Pirellas, traccerà in dialogo con Rita Atzeri dei percorsi di bellezza in Sardegna: un itinerario in otto tappe alla scoperta dei giardini e parchi storici dell’Isola e delle loro principali specie arboree.

Il volume, che inserisce la storia dei più rappresentativi siti sardi all’interno di una tradizione mondiale millenaria, accompagna i lettori in un’esplorazione unica del territorio fra storie, biografie, immagini e illustrazioni d’autore.

Un modo per rendere omaggio anche agli alberi storici, i grandi “patriarchi” verdi di inestimabile valore, in cui lo stile “all’italiana” dei giardini si alterna alla tipologia del parco cittadino, come anche la vocazione economica del frutteto al rigore scientifico dell’orto botanico.

