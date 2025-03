Tutti i dubbi di Giorgia tra Usa e “volenterosi” 

Roma. La risoluzione, più che a favore di Kiev, era diventata «contro Trump». E l’ordine di scuderia agli eurodeputati di FdI, arrivato da Roma a Strasburgo, è stato di astenersi. È una prima volta che pesa, l’astensione, dopo tre anni in prima fila tra i sostenitori dell’Ucraina, e che Giorgia Meloni ha ponderato a lungo. Ma che permette alla premier di rimanere equidistante, sostenendo poi con il suo partito, e tutto il gruppo Ecr, il Piano di Ursula von der Leyen per la sicurezza europea. Niente avalli a un atto «politicizzato contro l’amministrazione Trump», dicono i fedelissimi, soprattutto dopo l’evoluzione delle trattative fra Stati Uniti e Ucraina a Gedda. Di fronte a uno scenario considerato fluido, a Palazzo Chigi ogni mossa è gestita all’insegna di cautela ed equilibrismo. Così è in dubbio anche la partecipazione della premier al videocollegamento della “coalizione dei volenterosi”, convocato per sabato dal britannico Keir Starmer. Sono in corso valutazioni. La posizione di Roma resta «fortemente contraria» all’invio di truppe in Ucraina. Se il vertice dovesse servire a pianificare un’operazione di questo tipo, allora Meloni (che ha incontrato il premier olandese Dick Schoof) si tirerà fuori.

