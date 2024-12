Tutti i dubbi degli operatori sul trasferimento del mercatino 

La decisione, che salvo modifiche sembra ormai certa, di spostare il mercatino rionale di via della Musica a Is Arenas, continua a dividere gli operatori.Anche ieri tra le bancarelle, gli umori erano contrastanti. «Secondo noi non va bene» commenta dal suo stand di frutta e verdura Sara Obinu, «perché, anche se ci spostiamo solo di poco, restiamo comunque in periferia e la gente non arriva. L’ideale sarebbe stata una zona vicino a via Polonia: avevano proposto via Cecoslovacchia, non si capisce perché poi abbiamo cambiato idea». Dello stesso parere anche Giuseppe Loche: «Sono in questo mercato dal 2000, c’ero anche quando eravamo in via San Benedetto ed è lì che volevamo tornare. Cambiare ubicazione, anche se qui vicino, è sempre un’incognita e comporta sempre una riorganizzazione».

Più cauto il torronaio Stefano Todde: «A me o qui o a Is Arenas, va bene lo stesso» dice, «non vedo poi perché preoccuparci prima del tempo». Chi preferirebbe restare in via Della Musica è invece Eros Angioni che dal suo stand di salumi e formaggi dice: «Quando ti sposti devi riconquistare comunque la clientela. E anche se Is Arenas è qui vicino è sempre uno spostamento che disorienta la gente».

Intanto in vista del Natale il mercatino di via della Musica aprirà straordinariamente anche questa domenica e poi domenica 22 e domenica 29. Come sempre sarà chiusa la strada da via Nenni a via S’Arrulloni con percorso obbligato da viale Colombo.

