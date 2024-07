Tutti i divieti per il festival “Sciampitta” 

Tutto pronto per Sciampitta. Il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, debutterà sabato in città con la messa in basilica, la sfilata con i gruppi partecipanti e lo spettacolo in piazza mercato.

Per consentire lo svolgimento di tutte le iniziative, sono previste una serie di modifiche al traffico. Dalle 7 di domani alle 16 di giovedì, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di piazza Mercato dal civico 17 di via Martini a via Porcu. Sempre in piazza Mercato sarà inoltre chiuso il traffico nell’area di sosta adiacente a via Porcu per consentire il montaggio del palco.

Divieto di sosta anche in via Umberto tra via Porcu e via Vittorio Emanuele e chiusura al traffico in entrambi i lati di via Porcu nell’area di sosta davanti al Comune. Venerdì dalle 7 alle 14 traffico chiuso in via Porcu tra via Martini e via Umberto I e in piazza mercato.

Sabato invece dalle 16 alle 22 per la sfilata inaugurale, divieti di sosta in piazza Sant’Elena, via Diaz, piazza Azuni, via Marconi, via Volta, via Bonaria e via Porcu. Ancora da sabato a mercoledì, dalle 14 alle 24 chiusura di via Porcu tra via Martini e via Umberto, e di piazza mercato e negli stessi giorni ma dalle 19 alle 24, chiusura di via Porcu da via Marconi a via Cialdini.

Inoltre chi arriva da via Roma e da via Marconi dovrà andare dritto in via Cavour. Divieto di traffico e sosta anche in via Venezia, tranne che per i residenti.

