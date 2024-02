Tutti i divieti del Carnevale 

Niente alcol per le vie del centro per undici ore. Vietato sorseggiare (all’aperto) qualunque bevanda a eccezione dell’acqua. Proibito usare contenitori di vetro. Guai a indossare zaini e borse e niente trombe o altri apparecchi che spruzzino liquidi o producano rumori troppo forti. La sfilata di Carnevale di giovedì a Gonnosfanadiga si annuncia all’insegna della sobrietà. Un’ordinanza del sindaco Andrea Floris punta infatti a «contrastare l’assunzione di bevande alcoliche in quanto gli abusi, soprattutto in tali manifestazioni, sfociano in episodi di inciviltà e violenza che generano un degrado urbano e sociale».

Le regole

Da qui l’esigenza di «vietare la vendita per asporto di bevande». In particolare ai titolari di bar (anche quelli mobili) «è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande alcoliche e analcoliche, ad eccezione dell’acqua, esclusivamente in bicchieri di materiale infrangibile (plastica e carta). È escluso tassativamente il vetro. Per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all’interno delle aree sopra citate, è vietato il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro o plastica o qualunque altro contenitore per liquidi, a eccezione delle bottigliette di plastica (max 500 ml) contenenti acqua, in quanto oggetti atti a offendere o che possono essere fonte di pericolo». Non solo, nelle strade interessate dalla sfilata, alla quale parteciperanno 12 carri, di cui quattro gonnesi, non si potrà «vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica» e neppure «partecipare come figurante o seguire il corso della sfilata indossando zaini e borsoni».

I baristi delle vie interessate non sembrano preoccupati dall’ordinanza, ma non hanno ancora deciso se aprire oppure no. L’organizzazione dell’evento è affidata all’associazione Go-No. Intanto, sui social affiorano le preoccupazioni dei cittadini i quali temono atti di inciviltà durante il corteo. L’appello comune è : dotate il paese di bagni chimici.

