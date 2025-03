Tutti i consigli dei carabinieri per difendesi dai truffatori 

Giovedì prossimo il comando dei carabinieri di Nuoro organizza un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione delle truffe. L’appuntamento è alle 17. L’evento si terrà nel centro polifunzionale di via Brigata Sassari. L’incontro è occasione per sottolineare l’importanza di educare la cittadinanza a riconoscere i segnali di possibili raggiri e a proteggersi. I carabinieri forniranno consigli pratici e informazioni utili su come identificare i vari tipi di truffe, che spesso colpiscono le persone più vulnerabili, come gli anziani. Saranno analizzati i metodi più comuni adottati dai truffatori e indicati i modi per capire come difendersi. (f. le.)

