Tutti i collaboratori scolastici sono in malattia, oggi niente scuola per gli studenti del “Ciusa” 

Acque agitate all’istituto comprensivo Giusy Devinu. Il Ciusa di via Meilogu oggi terrà i cancelli chiusi per una “malattia collettiva” che avrebbe colpito alcuni collaboratori scolastici della scuola secondaria. Uno "sciopero bianco” che ha mandato su tutte le furie i genitori degli studenti che arrivano da una delle zone più fragili del capoluogo. “Causa assenza dei collaboratori scolastici non può essere garantita l'apertura del plesso Ciusa”, scrive la dirigente scolastica Sabrina Erby.

Nell’edificio scolastico di via Meilogu, frequentato da circa 200 studenti, un piano è fuori uso. Sono inagibili la palestra, l’auditorium, i bagni e alcune aule. Il campetto esterno è una discarica pericolosa e la casa che un tempo era destinata al custode ora è occupata abusivamente da un senzatetto. Un quadro disastroso anche dal punto di vista igienico, tanto che la scuola, su ordine del sindaco, resterà chiusa anche dal 4 al 5 aprile per un intervento di disinfestazione contro le blatte.

Problemi anche nella primaria di via Redipuglia, sempre del plesso Devinu, dove i bambini del tempo pieno da giovedì sino a domani usciranno subito dopo pranzo per l’assenza di un collaboratore scolastico.

RIPRODUZIONE RISERVATA