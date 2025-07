Tutti i club a caccia del Psg Spese record in Premier 

Roma. Due miliardi spesi in meno di un mese nel mercato, con il record di 2720 milioni del 2023 a forte rischio, con un altro mese a disposizione. La Premier si conferma super spendacciona in vista della prossima stagione, anche perché i club più facoltosi (Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea) vogliono colmare il gap col Psg acchiappa-titoli di Luis Enrique. Procedono con cautela invece la Liga (salvo il solito Real Madrid), la Bundesliga e la Ligue1. Solo la marcia reale del Psg, che ha stravinto la Champions, ha mitigato il successo complessivo dei club inglesi. Il Tottenham si è aggiudicato l’Europa League regolando il Manchester United, mentre il Chelsea di Maresca prima ha alzato la Conference con una goleada sul Betis poi, a sorpresa, ha fatto suo il primo mondiale del club con un 3-0 sul Psg.

A contendere loro la supremazia saranno Barcellona, Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Bayern. E sull’ottovolante cercheranno di salire altre pretendenti, con Napoli e Inter le più accreditate speranze italiane. Ma a fare scintille è come al solito la Premier con investimenti giganteschi e diritti tv faraonici. In casa Liverpool, l’ultima suggestione, anche per colmare la drammatica perdita di Diogo Jota, è prendere Isak, goleador svedese, ma il Newcastle vuole l’ingiustificata cifra di 175 milioni. I Reds di Slot hanno già speso 300 milioni per il costoso folletto Wirtz (135) e l’attaccante Ekitike (90), oltre agli esterni Kerkez (46) e Frimpong (40). Se arriva Isak possono partire Nunez (valore 55 milioni) e Luis Diaz (80, col Bayern che stringe i tempi).

In casa Manchester City, dopo il dispendioso mercato di gennaio (200 milioni) per agganciare il quarto posto, i citizens (in attesa del contenzioso con l’Uefa per il faiplay finanziario che slitterà in autunno), hanno accontentato Guardiola col milanista Reijnders (55), l’esterno Cherki (36) e l’ala Ait-Nouri (37). Ma sarà difficile ripetere gli exploit dell’ultimo quinquennio nonostante Haaland. Con l’acquisto di Gyokeres (73 milioni) salgono le quotazioni dell’Arsenal che da anni sfiora il salto di qualità definitivo. Arteta ha però a disposizione una rosa completa, con un mercato da oltre 200 milioni. Sono arrivati il centrocampista Zubimendi (70) e l’ala Madueke (55). Il Chelsea ha investito 240 milioni per l’attacco con Joao Pedro (63) e Delap (35), e le ali Gittens (63) e Estevao (34).

Il Psg ha già una rosa prestigiosa: dovrebbe arrivare il difensore ucraino Zabarnyi, sarà blindato il giovane talento Ndjantou, partiranno Skriniar e Asensio, da decidere il futuro di Kolo Muani, che interessa alla Juve. C’è poi la grana Donnarumma, col contratto da rinnovare, e l’arrivo di Chevalier dal Lilla. Il Barcellona si gode la macchina da gol allestita da Flick con Yamal e Raphinha. Si sono aggregati al gruppo il portiere Joan Garcia (25 milioni) e in prestito Rashford, che si vuole rilanciare. Spese a raffica per il Real Madrid, affidato a Xabi Alonso. Sono arrivati in difesa Huijsen (62 milioni per l’ex juventino), Carreras (50) e Alexande r-Arnold (10), in attacco Mastantuono (45). Il problema è la convivenza tra Mbappè e Vinicius.

