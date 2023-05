“Tutti i cani muoiono soli”, applausi a Paolo Pisanu 

«Sbagliano tutti e io non posso?», dice il sessantenne Rudy, una vita violenta a riscuotere il pizzo, alla figlia Susanna, ritrovata ora che è colpita da una malattia degenerativa. In un film essenziale nel montaggio e nei dialoghi, dove i silenzi prevalgono, le poche parole sono scalpello sulla pietra. Siamo a Sassari, tra baretti con slot machine e il litorale di Platamona in autunno. Una periferia qualunque, desolata e cruda come le vite dei protagonisti di “Tutti i cani muoiono soli”. L'opera del trentottenne regista sassarese Paolo Pisanu (sceneggiatura a 4 mani con lo scrittore Gianni Tetti) è vita vera. «Ho preso spunto da due storie reali per raccontare qualcosa che fosse come un pugno in faccia», confessa Paolo Pisanu.

Per coerenza di narrazione, scenografia, fotografia e musiche (davvero ottima l'omogeneità del lavoro complessivo) non sembra l'opera prima di un regista che finora aveva confezionato solo videoclip e spot. Paolo Pisanu ha lavorato con Bonifacio Angius e si nota perché anche il suo cinema non fa sconti, non imbelletta né forza la storia: risulta naturale.

Distribuito da Fandango, supportato dalla Sardegna Film Commission e sotto l'egida Rai Cinema, il film è stato proiettato al Cityplex Moderno di Sassari in anteprima. Oggi sarà a Carbonia. “Tutti i cani muoiono soli” ha lasciato il segno nella sezione Nuovo Cinema Italiano del Bifest–Bari International Film&Tv Festival: a Orlando Angius il premio Gabriele Ferzetti come migliore attore protagonista. Di spessore pure l'interpetazione della debuttante Francesca Cavazzuti, che recita soprattutto con il volto, visto il progredire di una malattia che atrofizza i muscoli di gambe e braccia. Due solitudini come convergenze parallele: si avvicinano ma non si incontrano veramente. Alessandro Gazale, l'unico che si può essere definito un amico, confessa a Rudy: «Sogno di nuotare al largo mentre mi chiama mia madre, ma è come nuotare controcorrente, nuoti nuoti ma non arrivi mai». Il sogno di Rudy invece è mascherato da volo, ma in realtà fluttua tra le stelle in una caduta senza peso («I brutti pensieri ci ammazzano») ma con una sola direzione possibile: verso il basso.

RIPRODUZIONE RISERVATA