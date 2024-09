Tutti i benefici del “barefoot” a Sant’Isidoro 

Immaginate di lasciare a casa le scarpe, sentire l'erba fresca sotto i piedi per riconnettervi con la natura in un'esperienza che rigenera corpo e mente. Domenica 22 settembre alle 18, il Giardino di Casa Piga a Sant’Isidoro si trasforma in un rifugio di benessere e relax per ospitare il “World Wellness Weekend”, il fine settimana dedicato al benessere al quale partecipano decine di migliaia di operatori in 155 paesi del mondo.

Per il terzo anno consecutivo, questo suggestivo angolo di natura sarà il teatro del “Barefoot”, l’arte di camminare scalzi su un percorso speciale, ideato per risvegliare i sensi e portare immediato sollievo. Nell'era frenetica in cui viviamo, questo evento offre un’occasione rara: rallentare, ascoltare il proprio corpo e ristabilire un legame profondo con la terra sotto i piedi. A guidare i partecipanti ci sarà Giulia Loglio di Olisardinia, operatrice Barefoot ed esperta di Shinrin Yoku e Terapia forestale, che spiegherà i benefici dell'abituare i nostri piedi alla libertà.

