«Tutti gli stabili comunali meritano la stessa attenzione» 

«Tutti gli stabili comunali siano inseriti nell’affidamento della pulizia dei locali».

Il consigliere comunale di Gonnesa Antonello Casu ha protocollato una richiesta in Comune per inserire nell’affidamento sulla pulizia dei locali pubblici anche altre strutture al momento non incluse. «Sarebbe giusto che anche i locali dell’autoparco di Su Ponti, dell’ecocentro comunale e dell’edificio Polivalente della frazione di Nuraxi Figus siano inclusi tra i locali soggetti a pulizia, al pari di tutti gli altri locali comunali. Anche in questi tre che ho segnalato nel documento protocollato operano dipendenti comunali, è giusto che le strutture abbiano le stesse attenzioni».

Il consigliere di minoranza della lista “Il nostro territorio”chiede inoltre interventi nei locali dell’autoparco e dell’ecocentro utilizzati dai dipendenti comunali. «Nella segnalazione protocollata in Comune - dice Antonello Casu - ho chiesto che questi due locali siano conformi alla normativa prevista per gli ambienti di lavoro. Non si tratta di questioni nuove, ne avevo già parlato in precedenza ma finora non c’è stato nessun riscontro».

