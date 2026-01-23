Tutti gli ospedali a Zuccarelli 

La direzione degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono viene affidata ad Angelo Zuccarelli, che conserva l’incarico di direttore sanitario della Asl 3. Ieri la nomina da parte del direttore generale dell’Azienda sanitaria, Francesco Trotta, che dal primo gennaio ha preso il posto di Zuccarelli al timone dell’Asl nuorese.

La delibera

Il 5 gennaio Zuccarelli diventa direttore sanitario dell’Asl di Nuoro per due mesi; in concomitanza la proroga di Paola Raspitzu come direttore amministrativo. Grazia Cattina, promossa alla guida dell’Asl di Oristano, lascia perciò la direzione dei presidi ospedalieri nuoresi. Ora arriva l’incarico ad interim a Zuccarelli in attesa della selezione per la copertura dell’incarico di direzione del presidio ospedaliero inoltrata ad Ares. La delibera precisa che «il dottor Zuccarelli è in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni e responsabilità di direzione dei presidi ospedalieri».

Sos all’Europa

Intanto, le falle nella sanità finiscono in una lettera che il comitato “Allerta in Barbagia” spedisce alla Corte europea del malato, alla Commissione europea e alla Commissione Envi (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo. «Non chiediamo privilegi. Chiediamo diritti. E chiediamo che qualcuno, finalmente, riconosca che in Sardegna non si può continuare a vivere, curarsi e perfino morire in condizioni che non sarebbero accettabili in nessun’altra parte d’Europa», dice la portavoce Pina Cui. Il documento denuncia la carenza di medici a iniziare da Sorgono dove manca da tempo il pediatra, il fisiatra è una presenza saltuaria, l’anestesista è disponibile in alcuni giorni, i gettonisti garantiscono il Pronto soccorso, la guardia medica funziona a intermittenza. «In Barbagia capita che non si trovi un medico per certificare un decesso», viene sottolineato. La lettera punta l’indice anche sull’ospedale di Nuoro, su liste d’attesa e reparti sovraffollati. «Il personale non è responsabile dei disagi. Ogni giorno compie miracoli silenziosi e lo fa senza che nessuno li riconosca come tali», conclude la nota. (m. o.)

