VaiOnline
Asl.
24 gennaio 2026 alle 00:10

Tutti gli ospedali a Zuccarelli 

Mancanza di cure, il comitato “Allerta in Barbagia” si rivolge alla Corte Ue  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La direzione degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono viene affidata ad Angelo Zuccarelli, che conserva l’incarico di direttore sanitario della Asl 3. Ieri la nomina da parte del direttore generale dell’Azienda sanitaria, Francesco Trotta, che dal primo gennaio ha preso il posto di Zuccarelli al timone dell’Asl nuorese.

La delibera

Il 5 gennaio Zuccarelli diventa direttore sanitario dell’Asl di Nuoro per due mesi; in concomitanza la proroga di Paola Raspitzu come direttore amministrativo. Grazia Cattina, promossa alla guida dell’Asl di Oristano, lascia perciò la direzione dei presidi ospedalieri nuoresi. Ora arriva l’incarico ad interim a Zuccarelli in attesa della selezione per la copertura dell’incarico di direzione del presidio ospedaliero inoltrata ad Ares. La delibera precisa che «il dottor Zuccarelli è in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni e responsabilità di direzione dei presidi ospedalieri».

Sos all’Europa

Intanto, le falle nella sanità finiscono in una lettera che il comitato “Allerta in Barbagia” spedisce alla Corte europea del malato, alla Commissione europea e alla Commissione Envi (Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo. «Non chiediamo privilegi. Chiediamo diritti. E chiediamo che qualcuno, finalmente, riconosca che in Sardegna non si può continuare a vivere, curarsi e perfino morire in condizioni che non sarebbero accettabili in nessun’altra parte d’Europa», dice la portavoce Pina Cui. Il documento denuncia la carenza di medici a iniziare da Sorgono dove manca da tempo il pediatra, il fisiatra è una presenza saltuaria, l’anestesista è disponibile in alcuni giorni, i gettonisti garantiscono il Pronto soccorso, la guardia medica funziona a intermittenza. «In Barbagia capita che non si trovi un medico per certificare un decesso», viene sottolineato. La lettera punta l’indice anche sull’ospedale di Nuoro, su liste d’attesa e reparti sovraffollati. «Il personale non è responsabile dei disagi. Ogni giorno compie miracoli silenziosi e lo fa senza che nessuno li riconosca come tali», conclude la nota. (m. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna