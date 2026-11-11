Il messaggino di risposta alle insistenze telefoniche è tranchant: «Scusi sono in riunione, non posso rispondere» . Così, ieri, Giovanna Zedde rimbalzava la telefonata che cercava di chiudere il cerchio sulla nomina del nuovo assessore comunale di Uniti che dovrebbe essere proprio lei. Silenzio anche dal telefono di Francesco Guccini, capogruppo in Consiglio comunale, mentre l’altra possibile candidata, Marianna Palumbo, al telefono risponde ma è lapidaria: «No comment. Riceverete un comunicato dalla segreteria».

Il silenzio è d’obbligo, una consegna che nessuno vuole tradire, perché manca solo l’ufficializzazione che potrebbe arrivare o questa sera o al più tardi già venerdì mattina, ma sarebbe proprio la commercialista Zedde, la figura che potrebbe spuntare dal cilindro di Uniti. Tutti gli indizi convergono su di lei, ma la consegna del riserbo è totale. Perché mancano dei passaggi politici, col primo cittadino Emiliano Fenu e soprattutto nel gruppo che era chiamato ad un voto e potrebbe così riunirsi entro domani per consegnare il via libera alla segretaria Cristiana Carrus. Uniti non vuole fare il compleanno di un mese senza assessore dopo le dimissioni di Marco Canu, ma la scelta del sostituito ha incontrato non pochi problemi a causa di una fattura che si era consumata all’interno del gruppo dopo le elezioni e che era esplosa a dicembre con un documento di una parte dei candidati e che non ha trovato mai una vera ricucitura.

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