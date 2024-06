Tutti gli eletti in Consiglio: metà su venti sono donne 

Con la vittoria al ballottaggio di Tomaso Locci, rieletto sindaco per la terza volta, si definisce la composizione del nuovo Consiglio comunale di Monserrato. Dodici i consiglieri su cui potrà contare la maggioranza, otto invece quelli dell’opposizione. Su 20 eletti, la metà sono donne. Tanti i riconfermati ma ci sono anche alcune new entry.

La maggioranza

Monserrato Libera ha 7 seggi: Saverio De Roma (41 anni, il più votato in assoluto con 400 voti), Piergiorgio Massidda (78 anni), Emanuela Stara (58), Claudia Lerz (49), Ramona Perra (56), Emanuela Ambu (38), Masoud Soleimani (65). Tre seggi invece a Monserrato Futura: Bernardette Ibba (53 anni), Fabiana Boscu Longo (53), Emanuele Pibiri (42 ). Per Monserrato Metropolitana due eletti: Ignazio Tidu (59 anni) e Maria Caterina Argiolas (50).

L’opposizione

Entrano in Consiglio i tre candidati a sindaco sconfitti: Valentina Picciau (49 anni, Pauli Monserrato), Alberto Corda (55 anni, Riformatori) ed Efisio Sanna (68 anni, Gruppo Misto). Un seggio al M5s con Massimiliano Cao (62 anni). Per La Svolta - Progressisti entra Andrea Zucca (48 anni), anche se sulla sua elezione c’è un dubbio. Un consigliere anche per il Pd che elegge Maria Francesca Congiu (52 anni). Adesso Sardegna piazza Franca Cicotto (58 anni), la seconda più votata, con 352 voti. I Riformatori eleggono anche Andrea Massidda (53 anni) oltre all’ex candidato a sindaco Corda, la cui coalizione di centrodestra è arrivata terza al primo turno mentre per il ballottaggio ha rinunciato a qualunque apparentamento.

