Flotilla.
07 ottobre 2025 alle 00:32

Tutti gli attivisti italiani sono tornati a casa Ora indaga la Procura 

ROMA. Gli italiani della Sumud Flotilla sono tutti rientrati a casa. Dal Mediterraneo alle galere israeliane, il viaggio degli attivisti è terminato in queste ore con l'atterraggio degli aerei di linea negli scali di Milano, Roma e Bologna. Ma per gli equipaggi delle imbarcazioni, fermati mercoledì scorso dalle autorità israeliane in prossimità delle coste di Gaza, la vicenda è tutt'altro che chiusa.

Gli esposti - in cui sono denunciati vari maltrattamenti, a partire dal loro stato detenzione - sono ora all'attenzione della Procura di Roma. Gli inquirenti stanno valutando tutti gli incartamenti, in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona e non è escluso che una volta definito il fascicolo gli stessi partecipanti alla missione possano essere ascoltati. Intanto dalla Cbs News arriva la conferma secondo cui sarebbe stato il premier israeliano Benyamin Netanyahu ad approvare direttamente le operazioni militari all'inizio del mese scorso contro due imbarcazioni della Flotilla. Secondo le stesse fonti, l'8 e il 9 settembre le forze israeliane hanno lanciato droni da un sottomarino e sganciato ordigni incendiari sulle imbarcazioni ormeggiate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, provocando un incendio. «Se dovesse essere confermato, si aggiungerà alla vergogna di chi ci accusava di esserci autosabotati», spiega la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia. Israele ha espulso in queste ore con voli charter diretti in Grecia e Slovacchia altri 171 attivisti dei diversi Paesi. Nel caso dell'Italia, le spese per il viaggio sono state sostenute dalle famiglie dei volontari e saranno poi rimborsate dal Global Movement to Gaza. Ad essere rimpatriata è stata anche la svedese Greta Thunberg, definita "una dei provocatori espulsi": «Potrei parlare a lungo di come siamo stati maltrattati e abusati durante la nostra detenzione, ma c'è un genocidio, si sta verificando davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta», ha detto Thunberg appena atterrata.

