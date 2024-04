«Tutti giù per terra»: all’asilo  le prove in caso di terremoto 

Pozzuoli. «Tutti giù per terra». Prove di sisma come in un gioco alla scuola San Giuseppe di Pozzuoli, dove al convenuto suono della campanella seguito dall'annuncio di suor Lucia, tutti i bambini della scuola elementare, già addestrati da decine di scosse già affrontate, si riparano sotto i banchi. Poi, passata la scossa, raggiungono con percorsi collaudati il cortile.

Il “gioco” coinvolge anche i genitori che, avvisati da una chat, devono raggiungere prima possibile la scuola a piedi: «Per evitare», spiega suor Lucia, «di intasare le strade che, in caso di vero sisma, devono essere lasciate libere per i soccorsi». La San Giuseppe ospita un asilo-nido con una quindicina di bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA