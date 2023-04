Tutti fermi sulla 130, passano i camion della Nato 

La colonna è annunciata dalla sirena di un’auto dei carabinieri. Da lì, per un po’, non si passa: la precedenza è per il convoglio militare partito dal Porto canale di Cagliari e diretto verso il poligono di Teulada. È appena iniziato il pomeriggio di martedì 25 Aprile, giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo, quando sulla Statale 130 compare la prima fila di camion che trasportano armi e attrezzature che andranno ad alimentare la gigantesca esercitazione Noble Jump 2023 della Nato, che prenderà il via in Sardegna domani. Poco dopo altri mezzi in marcia: stesso scalo di partenza, medesima destinazione, identica scorta.

I convogli

Sulle fiancate c’è il simbolo della Bundeswehr, le Forze Armate tedesche. A bordo, invece, i container colorati della società Braun, sede nel porto di Amburgo, uno dei più importanti della Germania. Le banchine del porto industriale del capoluogo ne sono ricoperte. Sino alla fine di maggio la società Mito, che lavora con le truppe dell’Alleanza atlantica, ha chiesto e ottenuto una concessione di 80mila metri quadrati, quasi dodici campi da calcio regolamentari: serviranno per un campo base in vista dell’esercitazione “Nobile salto” e per depositare le attrezzature necessarie. Mentre andrà in scena l’esercitazione delle truppe di Germania e Italia, ma anche di Olanda, Norvegia, Lettonia, Grecia, Repubblica Ceca, Norvegia e Lussemburgo. Nei giorni scorsi era arrivato l’avvertimento ufficiale, valido fino al 14 maggio: il traffico sulle direttrici tra Cagliari e Sulcis potrebbe subire dei rallentamenti, proprio a causa del passaggio dei convogli militari. Le strade interessate sono la Strada Statale 130, la Strada Provinciale 86, la Strada Provinciale 2, la Strada Statale 126, la Strada Provinciale 74 e la Strada Statale 195. Il traffico di mezzi quindi potrebbe essere solo all’inizio. E le scene di ieri, con le auto ferme in attesa di vedere l’auto dei carabinieri che chiude la colonna, potrebbero passare all’ordine del giorno.

Il porto di Cagliari

Intanto al porto di Cagliari, tra banchine civili e industriali, lo scenario è quasi surreale. Al molo Rinascita ieri era attraccata una grande nave da crociera, che ha sbarcato migliaia di turisti. Davanti, per chi osservava il mare dalla città, c’era la nave San Marco con due grandi elicotteri sul ponte. Navi da guerra erano attraccate al molo Ichnusa ma anche al Porto canale, a pochi metri da dove lavorano le navi cariche di fluorite destinata alla Fluorsid. Sull’altro lato ecco la Costa Diadema: è in sosta inoperosa e in genere è attraccata più a sud. Ma è stata spostata: il trasloco è stato imposto dopo un vertice tra Autorità portuale e Guardia costiera, proprio per fare spazio alle manovre della Nato. Una presenza impressionante, nel mare della città, legata alla esercitazione “Mare aperto 2023”, della quale si è appena chiusa la prima fase: vede «impegnate forze e personale di 23 nazioni (12 Paesi Nato e 11 Partner)», spiegano dal ministero della Difesa.