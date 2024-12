Tutti disponibili, lotta per un posto 

Dopo tre giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cagliari si è ritrovato al Crai Sport Center per iniziare la preparazione alla sfida di domenica con la Fiorentina. Squadra al completo per Davide Nicola, che dopo la vittoria sul Verona aveva fatto svolgere una mini-seduta da circa 30’ sul prato della Domus a chi aveva giocato meno, col resto dei compagni che erano rimasti a guardare a bordocampo mostrando grande unione da parte del gruppo. Ieri nessuna divisione per i rossoblù, che si sono allenati su possesso palla e partitelle. Oggi si torna a lavorare di mattina.

I biglietti

A ruba in breve tempo i pochi tagliandi per il settore ospiti del Franchi, circa 300. Un numero piuttosto basso, anche rispetto alle precedenti trasferte a Firenze, complici i lavori di ristrutturazione in corso allo stadio. Dalle 16 di oggi si passa già alla vendita dei biglietti per l'Atalanta, la prossima in casa sabato 14 alle ore 15. I prezzi: 60 euro in Distinti, 90 in Tribuna Blu e 120 in Tribuna Rossa, riduzione per donne, Over 65 e Under 18 rispettivamente a 40, 60 e 80 euro. Sarà possibile acquistarli online su Ticketone, nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza L'Unione Sarda: fino a venerdì 10-13 e 17-20, sabato 10-13 e dal 9 al 24 orario continuato 10-20. (r. sp.)

