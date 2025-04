Tutti dietro le McLaren 

Gedda. Niente di nuovo nel deserto. La McLaren ha dominato la prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita di domani . Sul circuito cittadino di Gedda, Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in 1’28”267 davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri (a 0”163) e alla Red Bull di Max Verstappen (a 0”280). Giornata a doppia velocità per la Ferrari, quarta con Charles Leclerc (a 0”482) e lontanissima dai migliori con Lewis Hamilton, tredicesimo a 1”104.

Il monegasco ha preceduto la Williams dell'ex compagno di squadra a Maranello Carlos Sainz (a 0”675). Venerdì senza acuti anche per la Mercedes. Soltanto settimo George Russell (a 0”706), mentre ha chiuso con l'undicesimo tempo Kimi Antonelli a 0”975. Nel finale delle libere 2 incidente senza conseguenze per la Red Bull di Yuki Tsunoda (sesto tempo) che di fatto ha messo fine alla sessione con una decina di minuti di anticipo, finendo contro il muro dopo aver toccato in una curva.

Lampo Alpine

Nella prima sessione di prove libere era stato Pierre Gasly, su Alpine, il più veloce. Il pilota francese, con il tempo di 1’29”239, aveva preceduto di appena 7 millesimi Lando Norris e di 70 Charles Leclerc, con la seconda McLaren di Oscar Piastri quarta. Ottavo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di oltre mezzo secondo.

Il programma

Oggi la terza sessione di prove libere sarà disputata alle 15.30 italiane, mentre le qualifiche saranno alle 19, orario anche della gara di domenica. Tutto in diretta tv su Sky Sport.

